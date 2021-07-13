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Обязательная вакцинация медработников и "пропуск" в кафе: новые ограничения во Франции

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 14:06
Обязательная вакцинация медработников и
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin/EPA)

Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медработников и персонала в домах престарелых. Также начнут действовать новые ограничения в торговых центрах, кафе и ресторанах – в заведения будут пускать только привитых от коронавируса или при наличии свежего ПЦР-теста с отрицательным результатом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает France24.

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Макрон заявил, что Франция столкнулась с резким возобновлением эпидемии, потому важно ускорить темпы вакцинации, чтобы "оставить этому вирусу меньше места для циркуляции".

На фоне этого во Франции вводится обязательная вакцинация для медработников и немедицинского персонала клиник, больниц и домов престарелых. Если представители указанной категории не вакцинируются до 15 сентября, им перестанут платить зарплаты и не пустят на работу.

С начала учебного года стартует кампания по вакцинации во французских школах. С середины июня во Франции могут вакцинироваться дети от 12 лет.

Также Макрон сообщил, что с августа для посещения кафе, ресторанов, торговых центров и прочих мест досуга потребуется "паспорт здоровья" – документ о полной вакцинации или недавнем прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом. Такой пропуск также потребуется для авиаперелетов и поездок в поездах и автобусах.

Макрон добавил, что правительство Франции стремится к 100% вакцинации населения страны.

По данным Worldometers на 13 июля, во Франции с начала пандемии было подтверждено более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом, 111 353 человека умерли. За последние сутки подтвердилось 957 новых случаев, что оценивается как "критический" прирост.

Читайте также: Вакцинация должна стать обязательной. Интервью с новым главным санврачом Игорем Кузиным

Оксана Житнюк
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