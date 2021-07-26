Коронавирус. Во Франции ввели обязательную вакцинацию медиков и пропуска здоровья

Парламент Франции утвердил закон, который вводит обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 и спецпропуска для посещения ресторанов и внутренних поездок. Об этом сообщает France 24.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и правительство страны заявляют, что обе меры необходимы для защиты уязвимых групп населения и больниц на фоне роста распространения инфекции, чтобы не вводить новый локдаун.

Закон требует, чтобы работники сферы здравоохранения до 15 сентября начали курс вакцинации от коронавируса, в противном случае они будут отстранены от работы.

Для входа в рестораны и некоторые другие общественные места, и для поездок на самолетах и поездах потребуется "пропуск здоровья", до 30 сентября – для взрослых, с 30 сентября – для всех, кто старше 12 лет. Получить пропуск можно будет после полной вакцинации, или при наличии недавнего отрицательного теста на коронавирус, или если человек недавно переболел.

Ограничения могут быть применены до 15 ноября, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В субботу, 24 июля, около 160 000 человек протестовали во Франции против новых ограничительных мер.

13 июля Макрон заявил о введении во Франции обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.

16 июля во Франции были разгромлены два центра вакцинации от коронавируса, на следующий день более 100 000 человек протестовали против карантинных мер.

Денис Юдин

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