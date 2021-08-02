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02.08.2021, 10:57

В Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фото

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В Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фото
В Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фото
В Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фотоВ Германии прошли протесты против COVID-ограничений. Задержаны около 600 человек – фото

В Германии тысячи человек вышли на протесты против карантинных ограничений, несмотря на запрет властей проводить акцию. Это привело к столкновениям с полицией, в результате чего задержаны около 600 протестующих, передает ABC News.

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Власти Берлина запретили проводить в эти выходные несколько митингов, в том числе протесты движения Querdenker, но протестующие нарушили запрет.

Как сообщают в полиции, на место проведения акции отправили более 2000 правоохранителей, чтобы попытаться разогнать протесты, но силовики "подвергались преследованиям и нападениям".

"Они (протестующие, – ред.) пытались прорвать полицейский кордон и вытащить наших коллег", – заявила берлинская полиция, добавив, что полицейским пришлось применять физическую силу и дубинки.

Когда толпа пробивалась из берлинского района Шарлоттенбург через парк Тиргартен к Бранденбургским воротам, полиция использовала водометы, предварительно объявив об этом через громкоговоритель.

В мае Германия ослабила многие карантинные ограничения, включая открытие ресторанов и баров. Тем не менее, многие виды деятельности, такие как обед в помещении в ресторанах или проживание в отеле, требуют доказательства того, что человек либо полностью вакцинирован, либо выздоровел от коронавируса, либо может предоставить "свежий" отрицательный тест.

В воскресенье, в день протестов, Германия сообщила о 2097 новых случаях заболевания, что на 500 больше, чем неделей ранее.

СПРАВКА. Движение Querdenker выступает против карантинных ограничений в Германии. Представители движения выступают против вакцинации и отрицают коронавирус. Также в движении есть сторонники теории заговора и правых экстремистов. В этом году внутренняя разведка Германии предупредила, что движение становится все более радикальным, и установила слежку за некоторыми из его членов.

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Теги: протест, берлин, митинг, ограничения, задержанные, карантин, коронавирус
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