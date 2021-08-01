В Финляндии демонический рок-идол Lordi и местный Санта Клаус привились от COVID-19: фото

Сегодня, 1 августа, в Финляндии фронтмен рок-группы Lordi и Санта Клаус, более известный как Йоулупукки, закончили курс вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает Rovaniemi.

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Lordi и Йоулупукки получили вторую дозу вакцины от COVID-19 в финском городе Рованиеми.

Они сделали это в пункте вакцинации при мэрии, который по воскресеньям открыт для всех желающих привиться без предварительной записи.

Йоулупукки сказал, что в силу своего почтенного возраста был одним из первых, кто получил вакцину.

СПРАВКА. Lordi – финская англоязычная хард-рок-группа, которая костюмах монстров. Тесты их песен написаны в жанре ужасов. Основана в 1992 году. Lordi выиграли конкурс Евровидение в 2006 году. Йоулупукки – финский рождественский дед, который дарит подарки детям. В буквальном переводе с финского "йоулупукки" означает "рождественский козел". В XIX веке Йоулупукки изображали в козлиной шкуре и с маленькими рожками. Сейчас он мало отличается от Санта Клауса.

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Наталия Медведева

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