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Необычный метод вакцинации. В Нидерландах проверили "эффективность" 1/10 дозы Moderna

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 09:49
Необычный метод вакцинации. В Нидерландах проверили
Вакцина Spikevax от Moderna (фото — Минздрав)

Нидерландские ученые заявили об "эффективном" методе иммунизации внутрикожным (в самый верхний слой) введением дробных доз антикоронавирусной вакцины Spikevax от Moderna. В условиях дефицита вакцин это "может стать поворотным моментом в преодолении пандемии", пишут они в препринте исследования на medRxiv.

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Сейчас Spikevax вводится внутримышечно двумя дозами по 100 мкг с интервалом между ними около месяца. Внутрикожная вакцинация дробными дозами ранее изучалась как стратегия экономии некоторых вакцин – против гриппа, бешенства, гепатита A и B, кори и АКДС. 

Исследователи из Лейдена провели испытание на здоровых взрослых 18-30 лет (средний возраст 25 лет). Девять участников получили 10 мкг внутрикожно на 1-й и 29-й день. После отслеживания "побочек" еще 29 участников были распределены на две группы – для получения 20 мкг внутрикожно или внутримышечно.

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Определялась концентрация нейтрализующих антител на 43-й день после второй дозы. Результаты сравнивали с переболевшими ковидом, которые не были госпитализированы, и с "обычными" вакцинированными.

Побочные реакции после внутрикожной инъекции были умеренными. В группе с 20 мкг системные реакции были более частыми, но все же хорошо переносились. У всех участников отмечены "значительно более высокие" концентрации антител, чем у переболевших.

Среднегеометрические титры антител были на уровне 1696 для "внутрикожных" с 10 мкг, 1406 – для "внутримышечных" с 20 мкг, и 2057 – для "внутрикожных" с 20 мкг. При этом титры были на уровне 107 у переболевших и 1558 – у "обычных" вакцинированных.

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Авторы делают вывод, что внутрикожные дозы 10 и 20 мкг хорошо переносятся, безопасны и приводят к устойчивому ответу антител у здоровых взрослых в возрасте 18-30 лет, и такую схему можно использовать для экономии запасов вакцины.

Медики из Нидерландов подчеркнули, что дополнительные исследования антительного и Т-клеточного иммунитета после внутрикожной вакцинации "будут выполнены позже и дадут больше данных об устойчивости и продолжительности иммунного ответа".

Примечание: эффективность вакцины определяется не уровнями антител, а тем, как она защищает от инфекции/болезни/смерти, хотя определенная корреляция между титрами и защитой есть.

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Евгений Пилипенко
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