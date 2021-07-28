Вторая доза AstraZeneca, частота тромбозов, а также риски с Pfizer: что выяснили британцы

В отличие от первой, вторая доза антикоронавирусной вакцины AstraZeneca не ведет к дополнительному риску тромбоза с тромбоцитопенией (TTS или VITT). К такому выводу пришли создатели вакцины, проверив при финансировании Евроагентства по лекарственным средствам статистику более чем 400 000 привитых "астразенекой" в Каталонии. Препринт выложил The Lancet.

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Из-за связи вакцины с VITT/TTS несколько стран весной ограничили или прекратили ее использование.

В анализ включили 945 941 участника, получившего вакцину Pfizer (778 534 человек с двумя дозами), а также 426 272 привитых "астразенекой" с 27 декабря 2020 по 19 мая 2021-го. В исследование для сравнения включили 222 710 переболевших COVID-19 с 1 сентября 2020 по 1 марта 2021 года, а также данные о 4 570 149 "фоновых" лицах с 1 января 2017 по 1 января 2019 года.

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Авторы искали по данным с "первички" такие исходы: венозные и артериальные тромбозы, тромбоцитопению, а также VITT/TTS. Показатели симптомов оценивались через 21 и 90 дней после вакцинации и диагностики COVID-19 соответственно.

Оценочная частота VITT/TTS после первой дозы "астразенеки" составила ~8,1 на 1 000 000 привитых. После второй дозы показатель был ~2,3, что сопоставимо с частотой случаев у невакцинированных.

Ученые пишут, что в 1,3 раза увеличилась частота венозных тромбозов после первой дозы "пфайзера" по сравнению с восьмикратным увеличением при ковиде.

Авторы сообщили об ограничениях исследования, из-за которых могли быть занижены случаи (в том числе разный возраст с разными вакцинами), но добавили, что "пристальное внимание СМИ к теме могло привести к неправильной классификации событий".

В целом, пишут исследователи, "профили безопасности обеих вакцин были сходными и в общем благоприятными".

"Никаких конкретных факторов риска или окончательной причины VITT/TTS после вакцинации не выявлено. AstraZeneca продолжает проводить и поддерживать текущие исследования потенциальных механизмов", – говорится в пресс-релизе компании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Если примерно через 4 дня после вакцинации вы почувствуете что-либо из следующего, необходимо срочно обратиться к врачу (как лечить – . Если примерно через 4 дня после вакцинации вы почувствуете что-либо из следующего, необходимо срочно обратиться к врачу (как лечить – здесь здесь : только для медиков): → сильная головная боль, которая не снимается простыми обезболивающими, усиливается или становится хуже, когда вы ложитесь или наклоняетесь;

→ необычная головная боль, которая может сопровождаться нечеткостью зрения, спутанностью сознания, затруднениями с речью, слабостью, сонливостью или судорогами;

→ "сыпь", которая выглядит как небольшие синяки или кровотечения под кожей за пределами места инъекции;

→ одышка, боль в груди, отек ног или постоянная боль в животе.

Все наглядные графики и таблицы доступны в PDF-файле исследования.

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