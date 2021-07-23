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Европейский регулятор одобрил вакцинацию детей от 12 лет препаратом Moderna

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 17:48
Европейский регулятор одобрил вакцинацию детей от 12 лет препаратом Moderna - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

Европейский регулятор по лекарствам EMA рекомендовал применять препарат Spikevax от COVID-19 (Moderna) в вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба EMA.

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Применение Spikevax у детей от 12 до 17 лет будет таким же, как у людей в возрасте 18 лет и старше: две инъекции в мышцы плеча с интервалом в четыре недели.

Эффективность Spikevax была изучена в исследовании с участием 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Исследование показало, что Spikevax вызывал у детей от 12 до 17 лет ответ антител, сравнимый с таковым у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Наиболее частые побочные эффекты у детей в возрасте от 12 до 17 лет аналогичны побочным эффектам у людей в возрасте 18 лет и старше. К ним относятся боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошнота, рвота и жар. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и уменьшаются в течение нескольких дней после вакцинации.

  • 1 июня ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech.
  • 18 июля в Украину прибыла партия американской вакцины от коронавируса Moderna в рамках программы COVAX – 2 млн доз. 
Вадим Ребрина
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