Европейский регулятор одобрил вакцинацию детей от 12 лет препаратом Moderna

Европейский регулятор по лекарствам EMA рекомендовал применять препарат Spikevax от COVID-19 (Moderna) в вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба EMA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Применение Spikevax у детей от 12 до 17 лет будет таким же, как у людей в возрасте 18 лет и старше: две инъекции в мышцы плеча с интервалом в четыре недели.

Эффективность Spikevax была изучена в исследовании с участием 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Исследование показало, что Spikevax вызывал у детей от 12 до 17 лет ответ антител, сравнимый с таковым у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.

Наиболее частые побочные эффекты у детей в возрасте от 12 до 17 лет аналогичны побочным эффектам у людей в возрасте 18 лет и старше. К ним относятся боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошнота, рвота и жар. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и уменьшаются в течение нескольких дней после вакцинации.

1 июня ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech.

18 июля в Украину прибыла партия американской вакцины от коронавируса Moderna в рамках программы COVAX – 2 млн доз.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.