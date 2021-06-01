ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech

Европейская комиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

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В странах Европейского союза теперь смогут делать прививки от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech подросткам, отметила Кириакидес. Решение о вакцинации детей 12-15 лет в каждой стране ЕС будут принимать самостоятельно.

Кириакидес добавила, что "важна каждая доза, чтобы положить конец кризису".

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Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net .

. 5 мая 2021-го Канада первой в мире разрешила вакцинировать против коронавируса детей от 12 лет.

10 мая в США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков в возрасте 12-15 лет.

28 мая в Японии сообщили, что намерены разрешить вакцинацию препаратом Pfizer для детей от 12 лет.

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Оксана Житнюк

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