ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech
01.06.2021, 10:23
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)
Европейская комиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.
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В странах Европейского союза теперь смогут делать прививки от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech подросткам, отметила Кириакидес. Решение о вакцинации детей 12-15 лет в каждой стране ЕС будут принимать самостоятельно.
Кириакидес добавила, что "важна каждая доза, чтобы положить конец кризису".
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