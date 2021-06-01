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ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech

01.06.2021, 10:23
ЕС разрешил прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Европейская комиссия одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для детей от 12 до 15 лет. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

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В странах Европейского союза теперь смогут делать прививки от коронавируса препаратом Pfizer-BioNTech подросткам, отметила Кириакидес. Решение о вакцинации детей 12-15 лет в каждой стране ЕС будут принимать самостоятельно.

Кириакидес добавила, что "важна каждая доза, чтобы положить конец кризису".

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  • Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net.
  • 5 мая 2021-го Канада первой в мире разрешила вакцинировать против коронавируса детей от 12 лет. 
  • 10 мая в США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков в возрасте 12-15 лет. 
  • 28 мая в Японии сообщили, что намерены разрешить вакцинацию препаратом Pfizer для детей от 12 лет.

Читайте также: Коронавирус. Вакцина Pfizer показала эффективность 100% у детей от 12 до 15 лет

Оксана Житнюк
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