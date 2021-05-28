В Японии хотят прививать вакциной Pfizer детей от 12 лет

В Японии планируют разрешить вакцинировать препаратом Pfizer-BioNTech детей от 12 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Норихиса Тамура, передает Japantimes.

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По словам главы японского Минздрава, примерно для 4 млн детей в возрасте от 12 до 15 лет уже с понедельника, 31 мая, могут разрешить прививку от коронавируса американской вакциной.

Министерство здравоохранения Японии порекомендовало ослабить возрастное ограничение для вакцинации препаратом Pfizer-BioNTech.

Сейчас в Японии прививки от коронавируса разрешены с 16 лет. Чтобы решение о новых возрастных ограничениях вступило в силу, японское правительство должно внести поправки в правила экстренного использования вакцины.

"Я хотел бы, чтобы детям сделали прививки как можно скорее, поэтому я прошу местные органы власти оптимизировать систему для этого", – заявил министр.

Такой шаг в Японии был предпринят после того, как 10 мая в США одобрили применение вакцины Pfizer для подростков в возрасте 12-15 лет. Сама же компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет, о чем свидетельствовали результаты третьего этапа клинических исследований. В них приняли участие 2260 подростков США. Результаты показали, что укол был 100% эффективным и "хорошо переносился" без серьезных опасений по поводу безопасности детей.

Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net .

. 26 мая в Украину доставили 117 000 доз вакцины Pfizer, а до конца недели всего должны поставить 167 310 (хватит на 83 655 человек, учитывая двухдозную схему иммунизации).

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Оксана Житнюк

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