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Два случая на миллион. В Израиле родилась девочка с эмбрионом в животе

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29.07.2021, 17:45
Два случая на миллион. В Израиле родилась девочка с эмбрионом в животе - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

В Израиле родилась девочка с эмбрионом в животе, что является большой медицинской редкостью. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Девочка родилась в начале этого месяца в медицинском центре Ассута в Ашдоде.

Случаи зарождения плода в плоде возникают примерно один раз на каждые 500 000 беременностей.

УЗИ и другие исследования на поздних сроках беременности определили, что живот девочки увеличен. После естественного рождения врачи внимательно осмотрели ее и подтвердили, что внутри новорожденной что-то есть. Ей немедленно провели ряд дополнительных обследований, включая УЗИ и рентген.

"Мы были удивлены, обнаружив, что это был эмбрион", – сказал Омер Глобус, заведующий отделением неонатологии Ассута.

Бригада лучших специалистов медицинского центра провела операцию, в результате которой из живота девочки были удалены два образования.

"Мы думаем, что их было больше, чем один, мы все еще проверяем это", – сказал врач.

Глобус подчеркнул, что останки были не полностью сформированным эмбрионом, а скорее частично развившимся эмбрионом. По его словам, врачи смогли увидеть некоторые кости и сердце.

"Но это не было похоже на эмбрион, как вы его себе представляете", – сказал он.

По словам медика, операция прошла успешно, ожидается, что девочка полностью выздоровеет. И девочку, и ее мать, у которой есть еще трое детей, уже отправили домой.

Глобус сказал, что существует ряд теорий относительно того, как возникают такие случаи. Одна из теорий заключается в том, что беременность начинается как двойня, но затем один из эмбрионов поглощается другим.

"Это происходит в процессе развития плода, когда есть полости, которые закрываются во время развития, и один из эмбрионов входит в такое пространство. Внутри плод частично развивается, но не живет и остается там", – сказал израильский врач.

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Вадим Ребрина
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Израиль медицина беременность
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