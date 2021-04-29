В Польше обнаружили первую в мире египетскую мумию беременной женщины: фото

Польские ученые выяснили, что египетская мумия, которая хранится в Национальном музее в Варшаве, и которая долгое время считалась останками мужчины, на самом деле принадлежит женщине на 26-28 неделе беременности. Это первая в мире известная мумия беременной женщины, сообщает сайт Минобразования Польши "Наука в Польше".

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Мумия попала в Польшу в 19 веке и, согласно иероглифическим надписям на саркофаге, считалась принадлежащей мужчине по имени Хор-Джихути, который был городским писцом, администратором в Западных Фивах и жрецом бога Гора в 1 веке до н.э.

В 2016 году ученые с помощью томографа выяснили, что останки на самом деле женские. Мумию ни разу не разворачивали, опасаясь ее повредить. Статья об открытии опубликована в Journal of Archaeological Science.

Как говорит представительница исследовательской группы, ученые уже собирались подвести итоги проекта и отправить публикацию в печать, но в последний день один из археологов еще раз пересмотрел рентгеновские снимки и увидел в животе женщины маленькую ногу.

Исследователи еще раз проанализировали изображения томографа и рентгеновские снимки, после чего стало возможным увидеть весь плод. Оказалось, что женщина была примерно на 26-28 неделе беременности.

"По неизвестным причинам при мумификации плод из брюшной полости не извлекался. Вот почему эта мумия действительно особенная. Мы отправили запросы, и не смогли найти подобного случая. Это означает, что наша мумия – единственная признанная в мире мумия с плодом в утробе", – подчеркивает главный автор публикации доктор Войцех Эйсмонд из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук.

Ученые предполагают, что, возможно, те, кто хоронил умершую, пытались скрыть беременность. Также есть версия о том, что это имело отношение к нюансам религиозных представлений египтян о загробной жизни.

Теперь ученые попытаются разгадать тайну смерти женщины. "Ни для кого не секрет, что смертность во время беременности и родов в то время была высокой. Поэтому мы считаем, что беременность могла каким-то образом повлиять на смерть молодой женщины", – отметил доктор Эйсмонд.

Ткани мумии содержат следы крови. В рамках следующего запланированного этапа проекта ученые хотят проанализировать ее состав. Благодаря этому, возможно, удастся выяснить причину смерти беременной женщины.

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Вадим Ребрина

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