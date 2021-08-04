UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19 | Украина получила полмиллиона доз вакцины Vaxzevria: прислали из Дании

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 11:37
Украина получила полмиллиона доз вакцины Vaxzevria: прислали из Дании - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (фото - ЕРА)

Дания передала Украине полмиллиона доз антикоронавирусной вакцины Vaxzevria (от Oxford-AstraZeneca). Об этом сообщили в Минздраве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Договоренность об этом заключена около двух месяцев назад.

Дания прекратила в апреле использование этой вакцины из-за опасений по поводу редких случаев тромбозов на фоне тромбоцитопении, оставив себе только Pfizer-BioNTech и Moderna. Литва сразу же попросила страну поделиться неиспользованными партиями "астразенеки". Между тем, недавнее исследование показало, что профили безопасности AstraZeneca и Pfizer-BioNTech "сходны и в общем благоприятны".

Читайте также: Как одна доза Moderna, AstraZeneca и Pfizer защищает от госпитализации и смерти с дельтой

Минздрав уточнил, что часть из партии на 509 400 доз из Датского института сыворотки используют для вакцинации тех, кто ждет вторую дозу "ковишилда/астразенеки", остальные распределят между прививочными пунктами.

Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями:

а) через прямые закупки у компаний-производителей за счет госбюджета;
б) через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX;
в) как гуманитарную помощь.

На 4 августа Украина получила около 11,9 млн доз различных вакцин от ковида.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина дания подарок коронавирус COVID-19 AstraZeneca Oxford-AstraZeneca
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 