Дания передала Украине полмиллиона доз антикоронавирусной вакцины Vaxzevria (от Oxford-AstraZeneca). Об этом сообщили в Минздраве.

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"Поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Договоренность об этом заключена около двух месяцев назад.

Дания прекратила в апреле использование этой вакцины из-за опасений по поводу редких случаев тромбозов на фоне тромбоцитопении, оставив себе только Pfizer-BioNTech и Moderna. Литва сразу же попросила страну поделиться неиспользованными партиями "астразенеки". Между тем, недавнее исследование показало, что профили безопасности AstraZeneca и Pfizer-BioNTech "сходны и в общем благоприятны".

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Минздрав уточнил, что часть из партии на 509 400 доз из Датского института сыворотки используют для вакцинации тех, кто ждет вторую дозу "ковишилда/астразенеки", остальные распределят между прививочными пунктами.

Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями:

а) через прямые закупки у компаний-производителей за счет госбюджета;

б) через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX;

в) как гуманитарную помощь.

На 4 августа Украина получила около 11,9 млн доз различных вакцин от ковида.

Евгений Пилипенко

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