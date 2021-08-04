COVID-19 | Украина получила полмиллиона доз вакцины Vaxzevria: прислали из Дании
Дания передала Украине полмиллиона доз антикоронавирусной вакцины Vaxzevria (от Oxford-AstraZeneca). Об этом сообщили в Минздраве.
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"Поставка является прямой помощью Украине от правительства Дании", – пояснили в пресс-службе ведомства.
Договоренность об этом заключена около двух месяцев назад.
Дания прекратила в апреле использование этой вакцины из-за опасений по поводу редких случаев тромбозов на фоне тромбоцитопении, оставив себе только Pfizer-BioNTech и Moderna. Литва сразу же попросила страну поделиться неиспользованными партиями "астразенеки". Между тем, недавнее исследование показало, что профили безопасности AstraZeneca и Pfizer-BioNTech "сходны и в общем благоприятны".
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Минздрав уточнил, что часть из партии на 509 400 доз из Датского института сыворотки используют для вакцинации тех, кто ждет вторую дозу "ковишилда/астразенеки", остальные распределят между прививочными пунктами.
Вакцины от COVID-19 Украина получает тремя путями:
а) через прямые закупки у компаний-производителей за счет госбюджета;
б) через глобальную инициативу по равномерному распределению вакцин COVAX;
в) как гуманитарную помощь.
На 4 августа Украина получила около 11,9 млн доз различных вакцин от ковида.
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