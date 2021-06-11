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Дания готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины против COVID-19

11.06.2021, 19:33
Дания готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины против COVID-19 - Фото
Метте Фредериксен (Фото: EPA-EFE/EMIL HELMS)

Дания готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, накануне саммита НАТО Зеленский рассказал главе правительства Дании о ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины.

Президент отметил, что сохраняется высокий уровень угрозы, поскольку Россия отвела только часть своих войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Зеленский поблагодарил Данию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для реального прогресса в мирном урегулировании.

По информации ОП, собеседники обсудили взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Фредериксен сказала Зеленскому, что Дания готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины против COVID-19.

Президент подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости.

  • На утро 11 июня в Украине вакцинировали от COVID-19 одной дозой 1 395 310 человек, двумя – 204 038
  • На выходных, 12-13 июня, в Украине будут работать 50 центров вакцинации против коронавируса. 

Читайте также: США отдают 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам: Украина в числе первых

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский вакцина дания Метте Фредериксен коронавирус
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