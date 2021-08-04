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Американцы научились быстрее восстанавливать повреждения костей: в чем суть разработки

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 15:50
Американцы научились быстрее восстанавливать повреждения костей: в чем суть разработки - Фото
Фото: pixabay.com

Американские ученые из Небраски разработали уникальный регенеративный имплант, благодаря которому можно быстрее и эффективнее восстановить серьезные повреждения костей. Что он из себя представляет, авторы рассказали в журнале Science Advances, коротко о нем пишет MedicalXpress.

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Речь идет о регенерации ткани как после физических травм или после операций, так и при дегенеративных заболеваниях вроде остеопороза.

Его проверяли на практике в опытах с крысами, вставляя микроимплант в углубления отсутствующей кости в верхней части черепа грызунов и оценивая рост ткани через четыре и восемь недель.

Пористый цилиндрический имплантат создан из биоразлагаемых нановолокон с радиальной компоновкой. Он фактически является каркасом, который направляет миграцию восстанавливающих ткань стволовых клеток костного мозга к месту повреждения.

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Авторы пишут, что восстановленная с его помощью кость была плотнее, объемнее, отлично минерализована и больше похожа по составу на окружающую ткань, чем можно добиться с другими нынешними "строительными лесами" для костей, включая классические коллагеновые губки.

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Более того, их имплант с менее "случайными", более крупными и удобными для навигации клеток порами стимулировал регенерацию даже без помощи добавочных стволовых клеток или факторов роста, которые могут давать определенные побочки.

"Профиль регенерированной кости соответствовал профилю здоровой черепной кости", – пишут они в выводах.

Авторы проверяют имплант в испытаниях на крупных животных: на бедренной кости, ключице и так далее.

Евгений Пилипенко
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кость заживление наука технологии исследование медицина биология физиология регенерация
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