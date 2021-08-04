Американцы научились быстрее восстанавливать повреждения костей: в чем суть разработки
Американские ученые из Небраски разработали уникальный регенеративный имплант, благодаря которому можно быстрее и эффективнее восстановить серьезные повреждения костей. Что он из себя представляет, авторы рассказали в журнале Science Advances, коротко о нем пишет MedicalXpress.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Речь идет о регенерации ткани как после физических травм или после операций, так и при дегенеративных заболеваниях вроде остеопороза.
Его проверяли на практике в опытах с крысами, вставляя микроимплант в углубления отсутствующей кости в верхней части черепа грызунов и оценивая рост ткани через четыре и восемь недель.
Пористый цилиндрический имплантат создан из биоразлагаемых нановолокон с радиальной компоновкой. Он фактически является каркасом, который направляет миграцию восстанавливающих ткань стволовых клеток костного мозга к месту повреждения.
Читайте также: Заявка на победу над опасным типом рака: ученые за три дня уничтожили 99% онкоклеток
Авторы пишут, что восстановленная с его помощью кость была плотнее, объемнее, отлично минерализована и больше похожа по составу на окружающую ткань, чем можно добиться с другими нынешними "строительными лесами" для костей, включая классические коллагеновые губки.
Более того, их имплант с менее "случайными", более крупными и удобными для навигации клеток порами стимулировал регенерацию даже без помощи добавочных стволовых клеток или факторов роста, которые могут давать определенные побочки.
"Профиль регенерированной кости соответствовал профилю здоровой черепной кости", – пишут они в выводах.
Авторы проверяют имплант в испытаниях на крупных животных: на бедренной кости, ключице и так далее.
- Неуловимые более 60 лет. Ученые нашли в организме датчики артериального давления.
- Мини-лаборатория на запястье: стоит ли доверять смарт-часам ваше здоровье.
Комментарии