Неуловимые более 60 лет. Ученые нашли в организме датчики артериального давления

Американские ученые нашли биологические "барометры", регулирующие артериальное давление. Исследование сотрудников медцентра при Университете Вирджинии опубликовано в журнале American Heart Association.

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Таким образом, получили подтверждение более чем 60-летние догадки о том, что клетки-датчики давления, которые чувствуют минимальные колебания давления в кровеносных сосудах и регулируют его посредством гормональных уровней, находятся в почках.

То, что такие сенсоры должны быть в клетках, производящих ренин (фермент системы, регулирующей кровяное давление и объем крови в организме), предполагали с 1950-х годов. Но обнаружить их никак не удавалось – ни в этих клетках, ни в сопутствующих им.

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Ученые из США создали инновационные лабораторные модели, пишет MedicalXpress, и на них определили, что барорецепторы – это что-то вроде механотрансдукторов внутри рениновых клеток. Они обнаруживают изменение давления вне клетки и передают эти механические сигналы в ее ядро.

То есть, действуют по аналогии с ухом, которое превращает звуковые колебания воздуха в нервные импульсы – понятный для мозга сигнал.

"Давя" на рениновые клетки в образцах, ученые отметили, что внутри них снижалась активность гена Ren1. Далее они сравнили различия в активности генов в почках, подвергающихся более низкому давлению, и почках под более высоким давлением.

Когда барорецепторы обнаруживали повышенное давление вне клетки, производство этого фермента/гормона снижалось, а пониженное кровяное давление вызывало наращивание его производства.

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"Итак, рениновые клетки являются датчиками и ответчиками. Такой чудо-механизм жизненно важен для поддержания правильного кровяного давления. Теперь, спустя более 60 лет, мы наконец понимаем, как и почему", – радуются ученые.

Они надеются, что эту информацию используют для разработки методов лечения гипертонии.

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Евгений Пилипенко

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