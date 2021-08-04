Неуловимые более 60 лет. Ученые нашли в организме датчики артериального давления
Американские ученые нашли биологические "барометры", регулирующие артериальное давление. Исследование сотрудников медцентра при Университете Вирджинии опубликовано в журнале American Heart Association.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Таким образом, получили подтверждение более чем 60-летние догадки о том, что клетки-датчики давления, которые чувствуют минимальные колебания давления в кровеносных сосудах и регулируют его посредством гормональных уровней, находятся в почках.
То, что такие сенсоры должны быть в клетках, производящих ренин (фермент системы, регулирующей кровяное давление и объем крови в организме), предполагали с 1950-х годов. Но обнаружить их никак не удавалось – ни в этих клетках, ни в сопутствующих им.
Читайте также: Заявка на победу над опасным типом рака: ученые за три дня уничтожили 99% онкоклеток
Ученые из США создали инновационные лабораторные модели, пишет MedicalXpress, и на них определили, что барорецепторы – это что-то вроде механотрансдукторов внутри рениновых клеток. Они обнаруживают изменение давления вне клетки и передают эти механические сигналы в ее ядро.
То есть, действуют по аналогии с ухом, которое превращает звуковые колебания воздуха в нервные импульсы – понятный для мозга сигнал.
"Давя" на рениновые клетки в образцах, ученые отметили, что внутри них снижалась активность гена Ren1. Далее они сравнили различия в активности генов в почках, подвергающихся более низкому давлению, и почках под более высоким давлением.
Когда барорецепторы обнаруживали повышенное давление вне клетки, производство этого фермента/гормона снижалось, а пониженное кровяное давление вызывало наращивание его производства.
Читайте также: Супрун опровергла пять главных мифов о гипертонии: видео о кровяном давлении
"Итак, рениновые клетки являются датчиками и ответчиками. Такой чудо-механизм жизненно важен для поддержания правильного кровяного давления. Теперь, спустя более 60 лет, мы наконец понимаем, как и почему", – радуются ученые.
Они надеются, что эту информацию используют для разработки методов лечения гипертонии.
- В 2018 году Украина запретила три препарата от высокого давления: повышено содержание канцерогена.
- Исследование показало, что пандемия коронавируса не повлияла на частоту преждевременных родов или мертворождений.
- Вакцинация беременных от коронавируса: что хотят узнать в Англии.
- Необычный метод вакцинации: в Нидерландах проверили "эффективность" 1/10 дозы Moderna.
Читайте также: Минилаборатория на запястье: стоит ли доверять смарт-часам ваше здоровье
Комментарии