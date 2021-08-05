Минздрав готовится к новой волне коронавируса: возможны три сценария

Министерство здравоохранения прорабатывает несколько сценариев течения новой волны эпидемии коронавируса – оптимальный, пессимистический и умеренный. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Украина 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы сегодня видим, что увеличилось количество случаев регистрации коронавирусной болезни, мы видим рост числа госпитализированных, но пока мы не видим вспышки – постепенный рост", – сказал Ляшко.

Он сравнил нынешнюю динамику развития эпидемии с ситуацией летом прошлого года – сейчас она практически идентичная, но из-за распространения дельта-штамма, новая вспышка может произойти не в октябре-ноябре, как в 2020 году, а в любой момент.

Министр привел в пример Нидерланды, где за три дня количество заражений COVID-19 со 100 случаев выросло до 10 000.

"У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарии течения этой волны и рассчитано количество коек, которые в дальнейшем должны быть выделены для госпитализации больных COVID-19, а также – сколько коек должно быть с кислородом и сколько должно быть реанимационных коек", – сказал Ляшко.

Ляшко не назвал количество случаев, которые ожидает МОЗ при развитии того или иного сценария.

Министр сообщил, что готовятся койки, которые обеспечивают поток кислорода – шесть литров в минуту.

По словам Ляшко, Украина закупила 15 000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации, кроме сатурации. Эти кислородные концентраторы будут использоваться семейными врачами.

"Плюс мы договорились с двумя компаниями-производителями из США для поставок в Украину инновационных препаратов для лечения COVID-19. Это препараты прямого действия, которые сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований", – сказал Ляшко и добавил, что для Украины зарезервировали 300 000 курсов.

Во время этого же эфира Ляшко сказал, что людям, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться сразу после выздоровления, ждать полгода не нужно.

Вчера опубликовали анализ, составленный экспертами Киевской школы экономики, согласно которому очередная вспышка эпидемии коронавируса ожидается в Украине в течение ближайших двух недель.

Читайте также: Коронавирус. Штамм дельта распространяется как ветрянка, но вакцинированные защищены – CDC

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.