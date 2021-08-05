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Сразу на прививку. Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 22:28
Сразу на прививку. Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Людям, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться сразу после выздоровления, ждать полгода не нужно. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Украина 24. 

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"Когда мы только начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививку примерно через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Но мы говорили, что эта рекомендация дается в условиях ограниченного доступа к вакцинам", – сказал Ляшко, объяснив, что выздоровевшего полгода защищает полученный во время болезни иммунитет. 

Сейчас Минздрав рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться сразу после того, как пропадут симптомы коронавируса.

"И не нужно идти ни в какую лабораторию, не нужно проводить никаких дополнительных обследований. Это все маркетинговые ловушки, которые заманивают людей для того, чтобы они сделали обследование", – добавил министр.

  • В Украине за прошедшие сутки, 4 августа, вакцинировали от коронавируса рекордное количество людей (159 121 человека): 95 690 привитых получили первую дозу, 63 431 – вторую. 

Читайте также: Кабмин обновил план вакцинации до конца 2021 года: какие вакцины и когда ожидаются

Наталия Медведева
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус
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