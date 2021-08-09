Медицина | Первое исследование в Украине. Как вакцины защищают от COVID-19, какие риски – результаты
Вакцинация от COVID-19, по предварительным оценкам, снижает риск попадания в больницу и тяжелого течения коронавирусной болезни в 15 раз. Такие цифры озвучили в Минздраве на основании данных о вакцинации в стране.
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Был проведен анализ 99 583 случаев ковида в Украине за последние три месяца (с 10 мая по 3 августа).
662 случая (это 0,66% от всех случаев) были зафиксированы у привитых двумя дозами, то есть у прошедших полный курс иммунизации.
Из почти ста тысяч случаев болезни 24 442 человека были госпитализированы. Из них лишь 95 человек (0,39%) – те, кто был привит двумя дозами.
"Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течении болезни", – подчеркнули в Минздраве.
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Там также отметили, что это предварительные данные и они не учитывают бессимптомные случаи заболевания, а также те случаи, когда больные не делали тест и не обращались за помощью.
Поскольку на 3 августа полностью вакцинировано ~5,6% населения Украины, риск заболеть у непривитых в 8,42 раз больше, чем у получивших вакцину, а риск попасть при этом в больницу – выше в 14,77 раза.
"Успейте защититься до новой волны COVID-19. Помогите записаться на прививку своим близким и сделайте это сами: где и как, можно узнать на vaccination.covid19.gov.ua или по телефону 0-800-60-20-19", – резюмировали в МОЗ.
- Минздрав о третьей дозе вакцины в Украине: "Решения нет, ждем результатов исследований".
- У Кабмина нет планов вводить локдаун, его будут максимально оттягивать, заявили в Минздраве.
- США обновили данные о смертях за период беспрецедентной кампании вакцинации от COVID-19.
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