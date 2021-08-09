Вакцинация от COVID-19, по предварительным оценкам, снижает риск попадания в больницу и тяжелого течения коронавирусной болезни в 15 раз. Такие цифры озвучили в Минздраве на основании данных о вакцинации в стране.

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Был проведен анализ 99 583 случаев ковида в Украине за последние три месяца (с 10 мая по 3 августа).

662 случая (это 0,66% от всех случаев) были зафиксированы у привитых двумя дозами, то есть у прошедших полный курс иммунизации.

Из почти ста тысяч случаев болезни 24 442 человека были госпитализированы. Из них лишь 95 человек (0,39%) – те, кто был привит двумя дозами.

"Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течении болезни", – подчеркнули в Минздраве.

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Там также отметили, что это предварительные данные и они не учитывают бессимптомные случаи заболевания, а также те случаи, когда больные не делали тест и не обращались за помощью.

Поскольку на 3 августа полностью вакцинировано ~5,6% населения Украины, риск заболеть у непривитых в 8,42 раз больше, чем у получивших вакцину, а риск попасть при этом в больницу – выше в 14,77 раза.

"Успейте защититься до новой волны COVID-19. Помогите записаться на прививку своим близким и сделайте это сами: где и как, можно узнать на vaccination.covid19.gov.ua или по телефону 0-800-60-20-19", – резюмировали в МОЗ.

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Евгений Пилипенко

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