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Разведка США раздобыла "сырую" базу данных Института вирусологии в Ухане – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 08:13
Разведка США раздобыла
Скриншот из видеозаписи

Разведсообщество США якобы заполучило базу данных об образцах вирусов, которые исследовались в Уханьском институте вирусологии (WIV). Проверка массива информации может пролить свет на происхождение коронавируса SARS-CoV-2, пишет CNN со ссылкой на "многочисленные источники в теме".

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Неясно, как и когда разведка смогла получить доступ к этим данным. Источники отметили, что секвенаторы (устройства для расшифровки генетической последовательности) обрабатывают информацию обычно с привлечением облачных серверов, а там есть возможность взлома.

Для анализа добытых данных используются суперкомпьютеры Министерства энергетики США. Между тем, задача у разведки США крайне непростая, отмечает CNN.

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Чтобы понять по сырым данным, о чем они и что из них можно извлечь в плане подсказки о происхождении "короны", этим должны заниматься топ-ученые "в теме". Но таких, знающих мандаринский вариант китайского языка (база данных – на нем) и согласных работать в условиях секретности, у Запада считанные единицы.

Между тем, двое ученых, изучающих коронавирусы, сказали CNN, что скептически относятся к тому, что могут быть некие "сенсационные" данные в этой базе данных и в любой другой из WIV, о которой ученые в мире еще не знают.

СПРАВКА. В январе 2021-го, более чем через год после появления первых случаев COVID-19 в Китае, эксперты ВОЗ посетили Ухань и местный институт вирусологии (WIV). В их отчете указано, что, скорее всего, вирус от диких животных через какое-то звено передался человеку (до сих пор не определен промежуточный хозяин, через которого вирус перескочил на людей), а утечка из WIV "крайне маловероятна". Это вызвало скепсис США и других стран, так как власти КНР не дали ученым проверить образцы в WIV и отказали в доступе к другим данным. Президент США Байден в мае поручил спецслужбам найти источник "короны" и дать результат до осени. В июне ВОЗ заявила, что утечку из WIV рано исключать. Пекин возмущается, что Запад "политизирует" происхождение SARS-CoV-2, умышленно стигматизирует КНР и не желает "проверить теорию, что коронавирус завезли в Ухань".

Знакомые с усилиями разведки источники сказали, что информации после расшифровки баз данных все равно будет недостаточно, чтобы четко сказать: возник вирус в лаборатории или появился естественным путем. Есть и версия, что SARS-CoV-2 – естественный или "подправленный" – был вынесен из WIV, где проводили опыты на коронавирусах.

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Евгений Пилипенко
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