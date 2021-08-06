Разведка США раздобыла "сырую" базу данных Института вирусологии в Ухане – CNN

Разведсообщество США якобы заполучило базу данных об образцах вирусов, которые исследовались в Уханьском институте вирусологии (WIV). Проверка массива информации может пролить свет на происхождение коронавируса SARS-CoV-2, пишет CNN со ссылкой на "многочисленные источники в теме".

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Неясно, как и когда разведка смогла получить доступ к этим данным. Источники отметили, что секвенаторы (устройства для расшифровки генетической последовательности) обрабатывают информацию обычно с привлечением облачных серверов, а там есть возможность взлома.

Для анализа добытых данных используются суперкомпьютеры Министерства энергетики США. Между тем, задача у разведки США крайне непростая, отмечает CNN.

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Чтобы понять по сырым данным, о чем они и что из них можно извлечь в плане подсказки о происхождении "короны", этим должны заниматься топ-ученые "в теме". Но таких, знающих мандаринский вариант китайского языка (база данных – на нем) и согласных работать в условиях секретности, у Запада считанные единицы.

Между тем, двое ученых, изучающих коронавирусы, сказали CNN, что скептически относятся к тому, что могут быть некие "сенсационные" данные в этой базе данных и в любой другой из WIV, о которой ученые в мире еще не знают.

Знакомые с усилиями разведки источники сказали, что информации после расшифровки баз данных все равно будет недостаточно, чтобы четко сказать: возник вирус в лаборатории или появился естественным путем. Есть и версия, что SARS-CoV-2 – естественный или "подправленный" – был вынесен из WIV, где проводили опыты на коронавирусах.

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Евгений Пилипенко

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