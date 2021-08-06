Разведка США раздобыла "сырую" базу данных Института вирусологии в Ухане – CNN
Разведсообщество США якобы заполучило базу данных об образцах вирусов, которые исследовались в Уханьском институте вирусологии (WIV). Проверка массива информации может пролить свет на происхождение коронавируса SARS-CoV-2, пишет CNN со ссылкой на "многочисленные источники в теме".
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Неясно, как и когда разведка смогла получить доступ к этим данным. Источники отметили, что секвенаторы (устройства для расшифровки генетической последовательности) обрабатывают информацию обычно с привлечением облачных серверов, а там есть возможность взлома.
Для анализа добытых данных используются суперкомпьютеры Министерства энергетики США. Между тем, задача у разведки США крайне непростая, отмечает CNN.
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Чтобы понять по сырым данным, о чем они и что из них можно извлечь в плане подсказки о происхождении "короны", этим должны заниматься топ-ученые "в теме". Но таких, знающих мандаринский вариант китайского языка (база данных – на нем) и согласных работать в условиях секретности, у Запада считанные единицы.
Между тем, двое ученых, изучающих коронавирусы, сказали CNN, что скептически относятся к тому, что могут быть некие "сенсационные" данные в этой базе данных и в любой другой из WIV, о которой ученые в мире еще не знают.
Знакомые с усилиями разведки источники сказали, что информации после расшифровки баз данных все равно будет недостаточно, чтобы четко сказать: возник вирус в лаборатории или появился естественным путем. Есть и версия, что SARS-CoV-2 – естественный или "подправленный" – был вынесен из WIV, где проводили опыты на коронавирусах.
- В конце 2019-го в Ухане началась вспышка заболевания COVID-19. На середину лета 2021 года от болезни только официально умерли почти 4,3 млн человек, в реальности же картина, считают эксперты, куда хуже.
- В мае 2020-го ученые сообщили, что в природе найден "ближайший родственник" SARS-CoV-2, а в марте 2021-го – еще один.
- Позднее выяснилось, что всего одна мутация – и коронавирус летучих мышей научился заражать человека.
- Ученые проверили кал и рот летучих мышей на юге РФ. Тоже нашли "родственников" SARS-CoV-2.
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