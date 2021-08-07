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У Кабмина нет планов вводить локдаун, его будут максимально оттягивать – замглавы МОЗ

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 13:45
У Кабмина нет планов вводить локдаун, его будут максимально оттягивать – замглавы МОЗ - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Правительство хочет максимально оттянуть возможное введение локдауна из-за эпидемии коронавируса и продолжит использовать адаптивный карантин. Об этом в интервью Радио Свобода заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

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При адаптивном карантине на уровне областей отслеживаются чувствительные показатели, в соответствии с ними вводятся противоэпидемиологические меры, объяснил главный санврач. "Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленный срок", – заявил Кузин.

Кузин отметил, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, введение в начале сентября локдауна не планируется. По его словам, ситуация ухудшается в отдельных регионах, но в целом причин говорить об ухудшении ситуации нет.

Денис Юдин
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коронавирус Игорь Кузин COVID-19 адаптивный карантин локдаун
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