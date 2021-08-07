У Кабмина нет планов вводить локдаун, его будут максимально оттягивать – замглавы МОЗ
Правительство хочет максимально оттянуть возможное введение локдауна из-за эпидемии коронавируса и продолжит использовать адаптивный карантин. Об этом в интервью Радио Свобода заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
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При адаптивном карантине на уровне областей отслеживаются чувствительные показатели, в соответствии с ними вводятся противоэпидемиологические меры, объяснил главный санврач. "Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленный срок", – заявил Кузин.
Кузин отметил, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, введение в начале сентября локдауна не планируется. По его словам, ситуация ухудшается в отдельных регионах, но в целом причин говорить об ухудшении ситуации нет.
- Весенний транспортный локдаун 2021 года обошелся киевлянам в $3 млн.
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