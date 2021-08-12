В Украине сделали 7 млн прививок от коронавируса – список самых используемых вакцин

В Украине сделали более 7 млн прививок от коронавируса. Чаще всего от COVID-19 прививали вакцинами Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) и CoronaVac (Sinоvac), передает пресс-служба Минздрава.

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Всего с начала кампании вакцинации от коронавируса в Украине сделали 7 008 448 прививок. Одну дозу вакцины получили 4 427 896 человек, две – 2 580 552. Разбивка по использованным вакцинам выглядит так:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 451 029 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 221 252;

Spikevax (Moderna) – 877 398;

COVISHIELD (AstraZeneca/Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;

AstraZeneca/Oxford – 383 535;

Janssen (Johnson and Johnson) – 7497.

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За прошедшие сутки в Украине сделали 162 049 прививок от коронавируса: первую дозу получили 103 345 человек, вторую – 58 704. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 57 071 вакцинированных;

Spikevax (Moderna) – 54 542;

CoronaVac (Sinovac) – 39 492;

AstraZeneca/Oxford – 54 543;

Janssen (Johnson and Johnson) – 2000.

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Марк Сировой

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