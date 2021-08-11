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Заболеваемость COVID-19 растет в четырех областях, но нагрузка контролируема – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 15:25
Заболеваемость COVID-19 растет в четырех областях, но нагрузка контролируема – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в четырех областях Украины, но нагрузка на систему здравоохранения контролируема. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, сейчас есть тенденция к росту числа нововыявленных случаев COVID-19. "В частности, отмечаем рост в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", – написал Ляшко.

При этом глава Минздрава заверил, что нагрузка на медсистему сейчас находится под контролем: реанимационные койки заняты на 13%, с кислородом – на 9%, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – на 3%. Поэтому Украина остается на зеленом уровне эпидопасности.

Кроме того, Ляшко отметил, что в Украине растут темпы вакцинации от коронавируса. За последнюю неделю количество прививок выросло на 10%.

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Виктор Ляшко Донецкая область минздрав запорожская область Херсонская область одесская область коронавирус COVID-19
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