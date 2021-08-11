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COVID-19. В Украине более 1000 заболевших за сутки, в лидерах Киев и Запорожская область

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11.08.2021, 08:21
COVID-19. В Украине более 1000 заболевших за сутки, в лидерах Киев и Запорожская область - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 10 августа, в Украине выявили 1122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 781), выздоровели 1160 пациентов (днем ранее – 1390). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 54 ребенка и 31 медик. Госпитализированы 648 человек (сутками ранее – 335), 25 пациентов умерли (сутками ранее – 24).

Официально за 10 августа сделаны 53 200 тестов на коронавирус (44 553 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 633, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8963, экспресс-тестов на антиген – 20 604.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 261 354 заболевших COVID-19, из них 2 193 752 выздоровели, 53 149 человек умерли. Проведено более 11,5 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях:

Киев – 186 заболевших за сутки;
Запорожская область – 96;
Донецкая – 89;
Харьковская – 81;
Днепропетровская – 70;
Херсонская – 66;
Одесская – 63;
Луганская – 57;
Хмельницкая – 49;
Тернопольская – 37;
Киевская – 36;
Ивано-Франковская – 32;
Львовская – 31;
Черкасская – 29;
Ровенская – 28;
Полтавская – 27;
Черновицкая – 22;
Винницкая – 21;
Закарпатская – 21;
Житомирская – 18;
Сумская – 18;
Николаевская – 16;
Черниговская – 13;
Кировоградская – 9;
Волынская – 7.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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