Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября
Кабинет министров решил продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Такое решение связано с ростом количества случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По словам премьера, эпидемиологическая ситуация сегодня в Украине "полностью контролируемая", однако специалисты начинают фиксировать первые отрицательные тенденции по увеличению случаев госпитализации тяжелобольных.
Ввиду этого, по словам Шмыгаля, сегодня правительство принимает постановление о продлении чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина до 1 октября 2021 года.
Он также сообщил, что в течение предыдущей недели в Украине сделали почти 1 млн прививок от ковида. При этом правительство намерено "ускориться" в темпах вакцинации – по словам Шмыгаля, препаратов сейчас в стране достаточно, и поставки происходят регулярно.
- В течение двух недель в Украине прогнозируют вспышку коронавируса на фоне распространения более заразного штамма дельта. Минздрав готовится к новой волне эпидемии по трем сценариям.
- За прошедшие сутки, 10 августа, в Украине выявили 1122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что почти на 300 больше, чем днем ранее.
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