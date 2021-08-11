Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября

Кабинет министров решил продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Такое решение связано с ростом количества случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам премьера, эпидемиологическая ситуация сегодня в Украине "полностью контролируемая", однако специалисты начинают фиксировать первые отрицательные тенденции по увеличению случаев госпитализации тяжелобольных.

Ввиду этого, по словам Шмыгаля, сегодня правительство принимает постановление о продлении чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина до 1 октября 2021 года.

Он также сообщил, что в течение предыдущей недели в Украине сделали почти 1 млн прививок от ковида. При этом правительство намерено "ускориться" в темпах вакцинации – по словам Шмыгаля, препаратов сейчас в стране достаточно, и поставки происходят регулярно.

Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.