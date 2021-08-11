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Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 14:07
Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров решил продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 1 октября. Такое решение связано с ростом количества случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом заявил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, эпидемиологическая ситуация сегодня в Украине "полностью контролируемая", однако специалисты начинают фиксировать первые отрицательные тенденции по увеличению случаев госпитализации тяжелобольных.

Ввиду этого, по словам Шмыгаля, сегодня правительство принимает постановление о продлении чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина до 1 октября 2021 года. 

Он также сообщил, что в течение предыдущей недели в Украине сделали почти 1 млн прививок от ковида. При этом правительство намерено "ускориться" в темпах вакцинации – по словам Шмыгаля, препаратов сейчас в стране достаточно, и поставки происходят регулярно.

Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Оксана Житнюк
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