Появление и доминирование в человеческой популяции более заразных вариантов коронавируса сделало невозможным цель №1 – достижение коллективного иммунитета от SARS-CoV-2, потому что дельта-штамм продолжает заражать даже привитых. Такое мнение в интервью медиагруппе BBC высказал директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард, один из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Думаю, с этим вариантом вируса мы оказались в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен: он все равно заражает вакцинированных. <...> И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу", – сказал он.

Поллард указал, что это не вирус кори, когда может переболеть/привиться 95% населения – и передача вируса прекратится. По его словам, любой, кто еще не привился или не болел, "рано или поздно этот вирус встретит".

Читайте также: Moderna или Pfizer – что лучше. Первое сравнение эффективности против дельты

Профессор педиатрических инфекций и иммунитета в Оксфордском университете считает, что далее, вероятно, появится еще более заразный вариант коронавируса, которые еще эффективнее передается среди привитых, – и власти с этим ничего не могут поделать.

Выступая перед парламентом Британии, он добавил, что даже вакцинация детей не остановит передачу вируса среди людей.

Это, полагает ученый, должно дать понять правительствам, что прививочную программу нужно строить не на достижении коллективного иммунитета и том, чтобы остановить распространение того или иного штамма. "Не думаю, что мы можем контролировать это", – уточнил он.

Доступные уже вакцины, говорит ученый, эффективно защищают от тяжелого ковида и смертей.

"Нужно сосредоточиться на том, чтобы предотвратить смерти или попадание людей в больницы. Нужно думать о том, что можно сделать сегодня. На следующей неделе умрет еще 65 000 человек. Поставлено уже 4 млрд доз вакцины. Глобальный приоритет должен быть у предотвращения смертей. А это значит, что дозы должны попасть к тем, кто в них больше всего нуждается", – объяснил Поллард.

"Herd immunity is not a possibility" because the Delta variant "still infects vaccinated individuals".



Professor Sir Andrew Pollard, director of the Oxford Vaccine Group, says there is nothing "the UK can do to stop the emergence of new variants". pic.twitter.com/eCq1zXxBWc