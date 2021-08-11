UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пандемия | Разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca: Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 08:55
Разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca: Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен - Фото
Эндрю Поллард (фото — John Cairns, Oxford University)

Появление и доминирование в человеческой популяции более заразных вариантов коронавируса сделало невозможным цель №1 – достижение коллективного иммунитета от SARS-CoV-2, потому что дельта-штамм продолжает заражать даже привитых. Такое мнение в интервью медиагруппе BBC высказал директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард, один из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Думаю, с этим вариантом вируса мы оказались в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен: он все равно заражает вакцинированных. <...> И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу", – сказал он.

Поллард указал, что это не вирус кори, когда может переболеть/привиться 95% населения – и передача вируса прекратится. По его словам, любой, кто еще не привился или не болел, "рано или поздно этот вирус встретит".

Читайте также: Moderna или Pfizer – что лучше. Первое сравнение эффективности против дельты

Профессор педиатрических инфекций и иммунитета в Оксфордском университете считает, что далее, вероятно, появится еще более заразный вариант коронавируса, которые еще эффективнее передается среди привитых, – и власти с этим ничего не могут поделать.

Выступая перед парламентом Британии, он добавил, что даже вакцинация детей не остановит передачу вируса среди людей.

Это, полагает ученый, должно дать понять правительствам, что прививочную программу нужно строить не на достижении коллективного иммунитета и том, чтобы остановить распространение того или иного штамма. "Не думаю, что мы можем контролировать это", – уточнил он.

Доступные уже вакцины, говорит ученый, эффективно защищают от тяжелого ковида и смертей.

"Нужно сосредоточиться на том, чтобы предотвратить смерти или попадание людей в больницы. Нужно думать о том, что можно сделать сегодня. На следующей неделе умрет еще 65 000 человек. Поставлено уже 4 млрд доз вакцины. Глобальный приоритет должен быть у предотвращения смертей. А это значит, что дозы должны попасть к тем, кто в них больше всего нуждается", – объяснил Поллард.

Читайте также: Как CoviShield защитил от попадания "на кислород" и смерти при дельте

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина прививка заражение оксфорд биология Дельта инфекция коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 штамм AstraZeneca коллективный иммунитет Oxford-AstraZeneca Эндрю Поллард иллюзия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 