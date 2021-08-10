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Moderna или Pfizer – что лучше. Первое сравнение эффективности против дельта-штамма

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 09:09
Moderna или Pfizer – что лучше. Первое сравнение эффективности против дельта-штамма - Фото
Фото: пресс-служба Минздрав

Вакцина Spikevax (Moderna) может быть эффективнее Comirnaty (Pfizer-BioNTech) против дельта-штамма коронавируса. Такой предварительный вывод сделан в препринте от компании nferencе, которая анализировала данные более 50 000 пациентов из штатов Миннесота, Висконсин, Аризона, Флорида и Айова в системе здравоохранения Mayo Clinic.

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Распространенность дельты в Миннесоте, к примеру, увеличилась с 0,7% в мае до более 70% в июле, тогда как распространенность альфа-варианта снизилась с 85% до 13% за тот же период.

Исследователи обнаружили, что эффективность вакцины Moderna против заражения упала с 86% в начале года до 76% в июле; для Pfizer-BioNTech цифры – 76% и 42% соответственно.

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Сравнивая уровни инфицирования между полностью привитыми двумя этими вакцинами, авторы не умалчивают о некоторых ограничениях своего исследования, но пишут: Moderna давала двукратное снижение риска "прорывной" инфекции по сравнению с Pfizer.

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Во Флориде, которая сейчас из-за невысокого (относительно других штатов) уровня вакцинации переживает крупнейший всплеск COVID-19, риск заражения в июле после полной вакцинации Moderna был примерно на 60% ниже, чем после Pfizer.

Обе вакцины были эффективны в предотвращении госпитализации с ковидом: почти 92% у "модерны" и 85% у "пфайзера".

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Исследователи пишут: хотя обе мРНК-вакцины "надежно защищают от инфекций и тяжелой болезни", нужна дальнейшая оценка механизмов, лежащих в основе различий в их эффективности, таких как режимы дозирования и состав вакцины.

Холодильник амбулатории в Украине на август-2021 (фото – @Андрій Левківський)
Евгений Пилипенко
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