В Киеве сделали более 1 млн прививок от коронавируса – список доступных вакцин
В Киеве сделали более 1 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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В столице первую дозу вакцины от коронавируса получили более 634 600 человек, вторую – более 372 900. По данным пресс-службы Минздрава, в Украине первую дозу всего получили 4 220 768 человек, вторую – 2 457 958.
Как сообщается, сейчас в Киеве для первой дозы прививки доступны вакцины CoronaVac (Sinovac) и SpikeVax (Moderna), для ревакцинации – Oxford/AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac), Comirnaty (Pfizer/BioNTech).
Отмечается, что в Киеве работают 22 центра массовой вакцинации – на базе Международного выставочного центра (МВЦ) и 21 мини-центр в каждом районе, которые работают на выходных.
Вторую дозу можно получить, обратившись к семейному врачу, в регистратуру медучреждения или записавшись через систему Helsi.me. Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях.
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