В Киеве сделали более 1 млн прививок от коронавируса – список доступных вакцин

В Киеве сделали более 1 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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В столице первую дозу вакцины от коронавируса получили более 634 600 человек, вторую – более 372 900. По данным пресс-службы Минздрава, в Украине первую дозу всего получили 4 220 768 человек, вторую – 2 457 958.

Как сообщается, сейчас в Киеве для первой дозы прививки доступны вакцины CoronaVac (Sinovac) и SpikeVax (Moderna), для ревакцинации – Oxford/AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac), Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Отмечается, что в Киеве работают 22 центра массовой вакцинации – на базе Международного выставочного центра (МВЦ) и 21 мини-центр в каждом районе, которые работают на выходных.

Вторую дозу можно получить, обратившись к семейному врачу, в регистратуру медучреждения или записавшись через систему Helsi.me. Также вакцинироваться можно в кабинетах прививок в медучреждениях.

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СПРАВКА. Все используемые в Украине вакцины от коронавируса одобрены ВОЗ для экстренного применения. Регулятор Европейского Союза ЕМА еще не одобрил вакцину CoronaVac (она находится . Все используемые в Украине вакцины от коронавируса одобрены ВОЗ для экстренного применения. Регулятор Европейского Союза ЕМА еще не одобрил вакцину CoronaVac (она находится на стадии рассмотрения ), однако ряд стран ЕС все равно пускает путешественников, которые полностью привиты CoronaVac. Детальнее условия въезда в страны Европы и мира можно посмотреть на сервисе Tripadvisor от Министерства иностранных дел.

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Марк Сировой

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