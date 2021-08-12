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Сравнение эффективности вакцин от Pfizer и Moderna против дельты: исследование из Катара

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2021, 08:17
Сравнение эффективности вакцин от Pfizer и Moderna против дельты: исследование из Катара - Фото
Антикоронавирусная вакцина Spikevax от Moderna (фото – Минздрав)

Медики оценили эффективность антикоронавирусных вакцин Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna) в Катаре, где необычно молодое и разнообразное население: лишь 9% жителей – старше 50 лет, а 89% – эмигранты из более чем 150 стран. Как и в исследовании из США, показатели "модерны" были выше, пишут они в препринте.

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Катар начал прививать людей одним из первых вместе с Израилем и США. С конца декабря 2020-го по конец июля свыше 900 000 человек получили как минимум дозу Pfizer, практически столько же успели получить две. Средняя дата первой дозы – середина апреля, второй – начало мая, средний интервал между ними – 21 день.

За тот же период почти 500 000 человек получили дозу Moderna, а 410 000 – также и вторую. По средним датам первой и второй доз – почти полная аналогия с "пфайзером" (чуть сдвинуто вперед). Интервал между дозами у меньшей части привитых "модерной" был >30 дней. Ранее исследования показали (раз и два), что больший интервал дает большую защиту.

Среди двухдозных с Pfizer было только 4 случая тяжелого ковида и 1 случай – критического от дельты. У привитых Moderna показатели – 3 и 0 соответственно. Смертей от дельта-ковида не было.

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Авторы высчитали, что эффективность Pfizer против любой дельта-инфекции, с симптомами или без, через ≥14 дней после дозы – 64%.

При этом они получили странный результат против дельты через ≥14 дней после второй дозы: эффективность была всего 53,5%.

"Неожиданно низкая эффективность против дельты среди полностью вакцинированных может отражать некоторое ослабление защиты Pfizer с течением времени", – пишут авторы.

Они также указали, что на показатели могла повлиять мизерная выборка тяжелых/фатальных случаев, а также то, что привитые слишком расслаблялись и, возможно, чаще/больше подвергались воздействию вируса при общении.

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Между тем эффективность Moderna против дельты через ≥14 дней после дозы была 79%, и 85% – после второй.

На конец исследования 21 июля было 54 случая "прорывной" дельта-инфекции среди получивших одну дозу Pfizer (3 тяжелых), и 249 – две дозы (4 тяжелых). Для Moderna эти показатели – 27 (3) и 26 (0) соответственно. Большое число заразившихся после второй дозы говорит также о том, что дельта между точками отсечки успел почти полностью вытеснить все другие штаммы в Катаре.

Евгений Пилипенко
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