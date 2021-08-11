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Литва вводит ограничения для непривитых и не болевших коронавирусом: что таким оставят

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 15:26
Литва вводит ограничения для непривитых и не болевших коронавирусом: что таким оставят - Фото
Фото: ЕРА

Литовское правительство одобрило ограничения для граждан, которые не имеют иммунной защиты от коронавируса после вакцины или болезни. Для таких закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений и различные мероприятия, пишет Delfi.

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Для тех, кто не привит/не переболел/без теста, будут открыты только небольшие магазины, аптеки, ветаптеки, оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.

Ограничения вступят в силу с 13 сентября. Они не будут касаться тех, кто:

а) привит;

б) или переболел COVID-19 и может это подтвердить;

в) имеет свежий (до 48 ч) отрицательный тест на коронавирус;

г) младше 16 лет.

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Для иммунных людей маски станут рекомендуемыми, для непривитых – обязательными.

Власти Литвы отказались от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами.

Между тем, медуслуги будут оказываться по требованиям, которые установит министр здравоохранения.

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Евгений Пилипенко
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