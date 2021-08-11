Facebook остановил кампанию против вакцинации, которой управляли из России

Facebook удалил сотни учетных записей, которые использовались в управлявшейся из России кампании против вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сеть аккаунтов была нацелена на Индию, Латинскую Америку и США. Ее организаторы пытались привлечь влиятельных в соцсетях людей для распространения ложных утверждений, чтобы подорвать доверие к вакцинам против COVID-19.

Facebook заблокировал 65 аккаунтов в Facеbook и 243 в Instagram, связанных с маркетинговой компанией Fazze, которая является частью российской компании AdNow. Fazze также заблокирована на платформах Facebook.

В июле журналисты BBC сообщали, что Fazze предлагала деньги влиятельным блогерам для распространении фейков о вакцине Pfizer. В ноябре 2020 года по данным Facebook та же сеть пыталась представить как опасную вакцину AstraZeneca, поскольку в ней используется аденовирус, взятый от шимпанзе.

В ходе кампаний по дезинформации фейковый контент размещался на нескольких онлайн-форумах, а затем распространялся на других платформах, включая Reddit, Medium и петиции против вакцинации на сайте change.org. Затем этими ссылками делились влиятельные блогеры в Instagram.

Обе волны кампании не увенчались успехом, отмечают журналисты.

В феврале 2021 года Facebook расширил список заявлений о вакцинации против коронавируса, за которые аккаунты могут быть удалены.

27 мая Украина попала в топ-5 стран по дезинформации в Facebook.

Читайте также: Боты против ЛОМов. Сколько тысяч ботов топит против вакцинации в украинском Facebook

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.