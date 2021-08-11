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Третья доза пока не нужна, отдайте запасы бедным странам – создатель вакцины AstraZeneca

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 10:05
Третья доза пока не нужна, отдайте запасы бедным странам – создатель вакцины AstraZeneca - Фото
Эндрю Поллард (скриншот из видеозаписи)

Дополнительные ("бустерные") прививки от коронавируса пока не нужны; вместо того, чтобы раздавать всем по третьей дозе, запасы биопрепаратов нужно отдать невакцинированным или слабо вакцинированным странам. Об этом ВВС заявил руководитель вакцинной группы Оксфордского университета Эндрю Поллард.

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Такая позиция одного из создателей вакцины Oxford-AstraZeneca контрастирует с намерениями властей богатых стран, в том числе Британии, которые для усиления защиты своих граждан хотят прививать (а некоторые уже это делают) уязвимых и людей старше 50 лет третьей дозой.

По словам Полларда, такие решения должны основываться на научных исследованиях, а пока что ученые не видят ничего пугающего с частотой тяжелых случаев или смертей среди вакцинированных.

"Сейчас нет причин для паники. Мы не видим проблемы того, чтобы инфекция пробивала вакцинную защиту и была причиной тяжелых случаев у привитых", – сказал иммунолог на брифинге с парламентариями.

Читайте также: Поллард: Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен

Глава Oxford Vaccine Group считает, что доступные дозы эффективнее сейчас отдать людям, "которые могут умереть в следующие полгода", а не использовать "для очень маловероятного сценария внезапного падения защиты в странах с высоким уровнем вакцинации".

По словам профессора, иммунная система привитых двумя дозами "запомнит на десятилетия" основной антиген коронавируса, и это поможет в разной степени защитить их от негативных сценариев при COVID-19, даже если вирус продолжит мутировать.

Ранее AstraZeneca заявила, что ей нужно больше времени, чтобы оценить, нужны ли бустеры. Между тем, Pfizer и Moderna уже заявили, что якобы потребуется третья доза для поддержания защиты. Регуляторы США пока им отказали.

В Британии используют преимущественно вакцины от Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna. Насколько слова Полларда относятся к вакцинам вроде CoronaVac, неизвестно.

Недавно глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал богатые страны повременить с ревакцинацией своих граждан и отдать запасы вакцины бедным странам.

Евгений Пилипенко
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наука вакцинация медицина вакцина прививка оксфорд инфекция иммунитет коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 Эндрю Поллард
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