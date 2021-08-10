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В Индии 20 человек по ошибке укололи разными вакцинами. За людьми понаблюдали: результат

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 12:52
В Индии 20 человек по ошибке укололи разными вакцинами. За людьми понаблюдали: результат - Фото
Вакцина Covaxin (фото - ЕРА)

В процессе массовой вакцинации от коронавируса 20 человек в Индии, привитые первой дозой CoviShield, случайно получили вторую дозу другой местной вакциной – Covaxin. Ученые решили воспользоваться таким курьезом и выяснить безопасность/иммуногенность такой схемы, препринт их выводов выложен на medRxiv.

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CoviShield – индийская лицензия векторной вакцины Oxford-AstraZeneca, где "подправленный" геном аденовируса шимпанзе несет в себе генетический код S-белка коронавируса. При попадании его в клетки прививаемого там начинает производиться этот белок – и тренирует иммунную систему для встречи с настоящим SARS-CoV-2.

Covaxin – индийская разработка с убитыми (инактивированными) "тушками" вируса SARS-CoV-2. Такой тип вакцины, как предполагается, знакомит иммунитет с разными белками вируса, а не только с его S-белком.

Инциденты "смешивания" произошли в северном штате Уттар-Прадеш. Интервал между дозами вакцин составил шесть недель. Двое участников не пожелали участвовать в исследовании. 11 были мужчинами, семь – женщины, средний возраст всех – 62 года. У одного была гипертония.

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Нежелательные явления после уколов при смешанной схеме были слабее или аналогичны тем, какие наблюдаются при "обычной" схеме, отметили авторы.

У "смешавших" вакцины была сильнее реакция против альфа-, бета- и дельта-вариантов вируса, чем у тех, кто получал только CoviShield или только Covaxin. Их иммунные реакции с антителами IgG и нейтрализующими антителами "также были значительно сильнее по сравнению с таковыми в гомологичных группах".

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Исследователи пишут, что комбинация "аденовирусная векторная вакцина → инактивированная вакцина"  была "не только безопасной, но и обеспечивала лучшую иммуногенность". Но отмечают: выборка все же мизерная для адекватных выводов, нужны масштабные исследования.

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Евгений Пилипенко
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