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AstraZeneca или Pfizer. Какая сила Т-клеточной реакции организма после одной дозы вакцин

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 10:16
AstraZeneca или Pfizer. Какая сила Т-клеточной реакции организма после одной дозы вакцин - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)

Величина клеточного иммунного ответа через 1,5 месяца после одной дозы антикоронавирусной вакцины AstraZeneca у самых пожилых из привитых втрое выше, чем после дозы Pfizer. Такой результат получили и опубликовали в The Lancet ученые из Университета Бирмингема.

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Авторы стремились оценить антительный и клеточный ответы после одной дозы у самой уязвимой по возрасту группы населения.

С конца декабря 2020-го по начало весны 2021 года в Уэст-Мидлендсе было набрано 165 человек от 80 лет и старше не из домов престарелых, которые не нуждались в специальном уходе. Средний возраст – 84 года. 76 человек получили "пфайзер", 89 – "астразенеку". Пробы у них взяли через 5-6 недель после прививки.

Антительный ответ к S-белку коронавируса обнаружили у 93% привитых Pfizer и у 87% – AstraZeneca, причем уровни антител были сопоставимыми.

Т-клеточные ответы против S-белка наблюдались у 12% получателей Pfizer и 31% – AstraZeneca.

Читайте также: В Чили усилят вакцинацию CoronaVac дополнительной дозой AstraZeneca 

Ученые отметили, что важность клеточного иммунитета для защиты от SARS-CoV-2 пока "не ясна", как и "механизмы, которые привели к улучшенному клеточному ответу". Это может быть следствием усиливающего эффекта от аденовируса шимпанзе, который используется в вакцине AstrаZeneca.

Ранее была доказана действенность клеточного иммунитета против гриппа, и то же самое может иметь место при коронавирусе.

В публикации также указано, что восемь участников сталкивались с коронавирусом до исследования. Из них пятеро получили Pfizer и трое – AstraZeneca. У этих восьмерых после дозы вакцин уровни антител к S-белку по тесту Roche ELISA были в 691 раз (!) выше, чем у привитых дозой, которые ранее не болели. Авторы не указывают, какие титры дала та или иная вакцина.

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Евгений Пилипенко
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