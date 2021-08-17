UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

CoronaVac vs Pfizer. Медики сравнили частоту нейропатии лицевого нерва после вакцинации

17.08.2021, 12:19
CoronaVac vs Pfizer. Медики сравнили частоту нейропатии лицевого нерва после вакцинации - Фото
Вакцина против коронавируса Coronavac (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

Вакцинация препаратом CoronaVac от коронавируса связана с несколько повышенным риском обычно проходящего самостоятельно частичного паралича лицевого нерва: он вдвое выше, чем при вакцинации Pfizer-BioNTech. Об этом пишут ученые из Гонконга в журнале The Lancet.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

О возможности паралича Белла, редкого нежелательного явления, сообщалось еще в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Ученые задались целью сравнить частоту у привитых разными вакцинами, а также с фоновой частотой среди всего населения.

С конца февраля по первые числа мая 2021 года они проверили данные свыше 450 000 человек в Гонконге, которые получили первую дозу CoronaVac (возраст 18–110 лет), и почти 550 000 человек с первой дозой Pfizer (возраст 16–110 лет).

СПРАВКА. Паралич Белла – самая частая форма нейропатии лицевого нерва, ежегодно встречается примерно у 23 на 100 000 человек. Причины неизвестны, как развивается – тоже. Болезнь может возникать после переохлаждений и простуд, приходит обычно очень быстро. До 80% выздоравливают за несколько недель или месяцев. Если в первую неделю диагностируют неполный паралич – это благоприятный признак. Лечат обычно глюкокортикоидами.

В группе CoronaVac в течение 42 дней после укола было отмечено 28 случаев паралича Белла, Pfizer – 16. (Важно: "после" чего-то – не обязательно значит "из-за" этого чего-то).

Разница по сравнению с фоновой заболеваемостью в популяции была эквивалентна дополнительным 4,8 случаям на 100 000 человек для CoronaVac и 2 случаям – для Pfizer.

Нажмите, чтобы увеличить

"Наши результаты предполагают общий повышенный риск паралича Белла после вакцинации CoronaVac, но полезные и защитные эффекты вакцины намного перевешивают риск этого, как правило, проходящего самостоятельно нежелательного явления", – резюмируют авторы.

Читайте также: Минздрав рекомендует: вторую дозу CoronaVac лучше колоть через 14 дней

Они подчеркнули: для подтверждения их выводов нужны дополнительные исследования в других регионах.

Читайте также: Moderna против СПИДа. Стартуют испытания мРНК-вакцин от вируса иммунодефицита человека

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исследование вакцинация медицина вакцина прививка коронавирус COVID-19 Pfizer Sinovac CoronaVac Pfizer-BioNTech побочные эффекты Comirnaty побочки паралич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 