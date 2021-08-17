CoronaVac vs Pfizer. Медики сравнили частоту нейропатии лицевого нерва после вакцинации

Вакцинация препаратом CoronaVac от коронавируса связана с несколько повышенным риском обычно проходящего самостоятельно частичного паралича лицевого нерва: он вдвое выше, чем при вакцинации Pfizer-BioNTech. Об этом пишут ученые из Гонконга в журнале The Lancet.

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О возможности паралича Белла, редкого нежелательного явления, сообщалось еще в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Ученые задались целью сравнить частоту у привитых разными вакцинами, а также с фоновой частотой среди всего населения.

С конца февраля по первые числа мая 2021 года они проверили данные свыше 450 000 человек в Гонконге, которые получили первую дозу CoronaVac (возраст 18–110 лет), и почти 550 000 человек с первой дозой Pfizer (возраст 16–110 лет).

СПРАВКА. Паралич Белла – самая частая форма нейропатии лицевого нерва, ежегодно встречается примерно у 23 на 100 000 человек. Причины неизвестны, как развивается – тоже. Болезнь может возникать после переохлаждений и простуд, приходит обычно очень быстро. До 80% выздоравливают за несколько недель или месяцев. Если в первую неделю диагностируют неполный паралич – это благоприятный признак. Лечат обычно глюкокортикоидами.

В группе CoronaVac в течение 42 дней после укола было отмечено 28 случаев паралича Белла, Pfizer – 16. (Важно: "после" чего-то – не обязательно значит "из-за" этого чего-то).

Разница по сравнению с фоновой заболеваемостью в популяции была эквивалентна дополнительным 4,8 случаям на 100 000 человек для CoronaVac и 2 случаям – для Pfizer.

"Наши результаты предполагают общий повышенный риск паралича Белла после вакцинации CoronaVac, но полезные и защитные эффекты вакцины намного перевешивают риск этого, как правило, проходящего самостоятельно нежелательного явления", – резюмируют авторы.

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Они подчеркнули: для подтверждения их выводов нужны дополнительные исследования в других регионах.

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Евгений Пилипенко

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