Moderna против СПИДа. Стартуют испытания мРНК-вакцин от вируса иммунодефицита человека

До конца года начнутся испытания на людях двух экспериментальных мРНК-вакцин против вируса иммунодефицита человека, которые разработала биотех-компания Moderna. Об этом со ссылкой на данные Национальных институтов здравоохранения США пишет ресурс Firstwordpharma.

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Кандидатные вакцины mRNA-1644 и mRNA-1644v2-Core, по данным сайта, успешно прошли стадию предварительного тестирования. На первом этапе привлекут 56 здоровых взрослых добровольцев 18—50 лет.

Финальные результаты этой фазы ожидаются в мае 2023 года, промежуточные будут известны значительно раньше.

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На этой фазе прежде всего будет изучаться сила и частота нежелательных явлений ("побочек"), если такие будут, а также, позднее, иммуногенность препарата – его способность вызывать антительные и клеточные иммунные ответы.

СПРАВКА. ВИЧ – ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание. Из-за того, что патоген поражает клетки иммунной системы, развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), при котором больной теряет возможность защищаться от разных инфекций и рака. ВИЧ появился, вероятно, в 1920-х. Оба его типа, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, возникли в Африке южнее Сахары и передались от обезьян к людям. ВИЧ-инфекцию успешно лечат антиретровирусной терапией, но излечиться на 2021-й невозможно: вирус встраивает свой геном в ДНК. Его оттуда . ВИЧ – ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание. Из-за того, что патоген поражает клетки иммунной системы, развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), при котором больной теряет возможность защищаться от разных инфекций и рака. ВИЧ появился, вероятно, в 1920-х. Оба его типа, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, возникли в Африке южнее Сахары и передались от обезьян к людям. ВИЧ-инфекцию успешно лечат антиретровирусной терапией, но излечиться на 2021-й невозможно: вирус встраивает свой геном в ДНК. Его оттуда учатся вырезать

Далее в исследование подключат добровольцев с B-клетками, продуцирующими IgG-иммуноглобулины VRC01-класса. То есть, инфицированных.

Есть два основных типа лимфоцитов: Т- и В-клетки. Первые созревают в тимусе, вторые – в костном мозге. Они блуждают в крови/лимфе в "зародышевом" виде, пока не встретятся с антигеном вируса и не будут активированы. Активные В-лимфоциты либо становятся В-клетками памяти, "запоминающими врага", либо клетками, производящими антитела.

Задумка с mRNA-1644 состоит в том, чтобы стимулировать специфические В-клеточные ответы и направлять раннее созревание этих иммунных клеток в сторону производства нейтрализующих антител широкого профиля.

Кандидат mRNA-1574 включает в состав несколько нативных тримерных антигенов ВИЧ-1.

Moderna в 2020—2021 годах находится на волне успеха благодаря своей вакцине mRNA-1273 (Spikevax) против коронавируса. Недавно компания начала фазу I/II со своей четырехвалентной антигриппозной вакциной mRNA-1010.

Вакцинная технология на матричной рибонуклеиновой кислоте – относительно новая. Такие биопрепараты содержат закодированные в молекулы мРНК "инструкции", которые клетки привитого "читают" и вырабатывают по ним вирусные белки-антигены. Организм затем тренируется на них обезвреживать полноценный вирус.

В феврале 2021-го медцентр Scripps Research заявил, что им удалось активировать иммунитет против ВИЧ: фаза I по их вакцине признана успешной.

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Евгений Пилипенко

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