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Коллеги создателей Oxford-AstraZeneca привили 13 человек экспериментальной вакциной от ВИЧ

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 13:50
Коллеги создателей Oxford-AstraZeneca привили 13 человек экспериментальной вакциной от ВИЧ - Фото
Фото: ox.ac.uk

5 июля в Оксфордском университете начали фазу I клинических исследований экспериментальной вакцины второго поколения против вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщила его пресс-служба.

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HIVconsvX – так называемая мозаичная вакцина, которая, как надеются авторы, нацелена на широкий спектр генетических вариантов ВИЧ-1, что сделает ее потенциально применимой для защиты от множества штаммов ВИЧ в любой точке мира.

На этом этапе разработчики оценят безопасность, переносимость и способность биопрепарата вызывать корректный иммунный ответ. 13 здоровых и ВИЧ-отрицательных взрослых от 18 до 65 лет не из группы высокого риска заражения сначала получат одну дозу вакцины, а через четыре недели – вторую.

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В Институте Дженнера при Оксфордском университете напомнили, что эффективную вакцину пытаются создать уже 40 лет: у ВИЧ существует множество вариантов, которые избегают как нейтрализации антителами, так и Т-клеточных ответов. В то время как многие кандидатные вакцины против ВИЧ работают, принуждая привитый организм вырабатывать антитела, HIVconsvX заточена больше под активацию Т-киллеров.

СПРАВКА. ВИЧ – ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание. Из-за того, что патоген поражает клетки иммунной системы, развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД), при котором больной теряет возможность защищаться от разных инфекций и рака. ВИЧ появился, вероятно, в 1920-х. Оба его типа, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, возникли в Африке южнее Сахары и передались от обезьян к людям. ВИЧ-инфекцию успешно лечат антиретровирусной терапией, но излечиться на 2021-й невозможно: вирус встраивает свой геном в ДНК. Его оттуда учатся вырезать.

Разработчики при помощи биоинформатики выяснили, какие участки белков ВИЧ менее других подвержены мутациям (и, соответственно, ускользанию от иммунитета), внедрили их в вакцину. Т-клетки, "ощупав" эти участки, "запомнят" их и при встрече с реальным вирусом оперативно будут уничтожать зараженные клетки.

Результаты исследования авторы обещают к апрелю 2022 года. Также есть планы начать аналогичные испытания HIVconsvX в других местах Европы, в Африке и США.

Евгений Пилипенко
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