В Киеве двумя дозами вакцины от коронавируса привиты более полумиллиона человек

Боле 500 000 киевлян получили две дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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Он уточнил, что 511 276 жителей столицы уже привиты двумя дозами вакцины от COVID-19.

По данным Департамента здравоохранения Киева, с начала кампании в столице было сделано 1 255 870 прививок.

За прошедшие сутки, 25 августа, вакцинировались 24 979 киевлян.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Украине 25 августа вакцинировались 162 410 человек. Первую дозу вчера получили 44 218 украинцев, а вторую – 118 192. За весь период кампании в Украине привито 5 152 292 человек (3 310 320 из них – двумя дозами).

19 августа 2021-го в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

21 августа в приложении Дия появились сертификаты о вакцинации. В Дие можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат.

25 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в случае введения локдауна вакцинированные украинцы получат привилегии – например, смогут ходить в кинотеатры при наличии COVID-сертификата.

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Оксана Житнюк

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