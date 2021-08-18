Палатки и автобусы. В Киеве будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19: адреса
В Киеве с 19 по 24 августа будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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С 19 августа в столице начнут работу специально оборудованные автобусы, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок) и прививочные палатки (с 21 до 24 августа), которые установят в многолюдных местах.
"Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематично, чем к рынку или продуктовой ярмарки, например", – сказала директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
В мобильных пунктах вакцинации сможет привиться любой гражданин Украины или человек, имеющий постоянный вид на жительство.
Такой формат иммунизации не требует предварительной записи. Понадобятся паспорт, ИНН и мобильный телефон.
Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем пункте прививок. При этом не следует ждать приглашения, а нужно позвонить или записаться через сервис helsi.me самостоятельно.
- Минздрав пока не планирует вводить привилегии для вакцинированных от коронавируса. В МОЗ говорят, что сейчас лишь 7-8% населения привито двумя дозами – привилегии же возможны после 50%.
- В то же время в МОЗ предупреждают: более заразный штамм коронавируса дельта вытеснит остальные – необходимо вакцинироваться. Прививки от COVID-19 доступны всем желающим взрослым и в некоторых случаях детям старше 12 лет.
- 17 августа в Украине выявили 1447 заболевших COVID-19. Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (181).
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