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Палатки и автобусы. В Киеве будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19: адреса

18.08.2021, 19:58
Палатки и автобусы. В Киеве будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19: адреса - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве с 19 по 24 августа будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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С 19 августа в столице начнут работу специально оборудованные автобусы, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок) и прививочные палатки (с 21 до 24 августа), которые установят в многолюдных местах.

"Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематично, чем к рынку или продуктовой ярмарки, например", – сказала директор департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

В мобильных пунктах вакцинации сможет привиться любой гражданин Украины или человек, имеющий постоянный вид на жительство.

Такой формат иммунизации не требует предварительной записи. Понадобятся паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем пункте прививок. При этом не следует ждать приглашения, а нужно позвонить или записаться через сервис helsi.me самостоятельно.

Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Наталия Медведева
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