Привилегии для вакцинированных пока вводить не будут. Слишком мало привитых – Минздрав

Министерство здравоохранения и правительство сейчас не рассматривает вариант введения преференций для вакцинированных от COVID-19. Об этом в интервью Укринформ сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Когда мы находимся на уровне вакцинации 10% одной дозой, 7-8% двумя дозами, то это сверхнизкие цифры для того, чтобы мы даже разговаривали о каких-то преференциях. Мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы", – сказал Кузин.

По его словам, сейчас Минздрав будет фокусироваться на вакцинации работников критической инфраструктуры – транспорта и медиках. Отдельно он выделил преподавателей.

"Сейчас эта норма (80% вакцинированных педработников в учебном заведении – ред.) нацелена на то, чтобы сделать школу безопасной средой. Педагоги, это те люди, которые своим примером дают детям понимание, что надо использовать достижения науки и техники и есть здравый смысл в отношении к профилактике", – подчеркивает замглавы Минздрава.

Кузин сообщил, что сейчас правительство обсуждает возможность закрытия общежитий, если там не будет достаточного количества вакцинированных людей. Проблема заключается в том, что многие студенты, проживающие в общежитиях, не достигли совершеннолетия, а значит, не могут вакцинироваться.

"Скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем внедрять. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или – с декабря. Один случай инфицирования в общежитии – это по сути самоизоляция для всех жителей, и на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?", – сказал Кузин.

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Станислав Стороженко

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