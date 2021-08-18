Коронавирус. В Украине под 1500 заболевших за сутки – динамика по Киеву и областям
За сутки 17 августа в Украине выявили 1447 заболевших COVID-19 (днем ранее – 890). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 40 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 27), выздоровели 712 человек (433), были госпитализированы – 677 (379).
Сделано 60 654 теста на COVID-19 (47 429). Методом ПЦР – 27 053 (21 347), ИФА – 9171 (7655), экспресс-тестов – 24 430 (18 427).
С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 268 666 заболевших COVID-19: умерли 53 336 инфицированных, выздоровели – 2 198 220.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 181 диагноз COVID-19 в сутки (днем ранее – 127);
Винницкая область – 52 (7);
Волынская – 13 (6);
Днепропетровская – 93 (49);
Донецкая – 155 (16);
Житомирская – 38 (12);
Закарпатская – 17 (22);
Запорожская – 51 (74);
Ивано-Франковская – 23 (24);
Киевская – 54 (48);
Кировоградская – 8 (1);
Луганская – 65 (68);
Львовская – 35 (49);
Николаевская – 19 (16);
Одесская – 130 (111);
Полтавская – 44 (10);
Ровенская – 31 (21);
Сумская – 33 (28);
Тернопольская – 47 (6);
Харьковская – 89 (86);
Херсонская – 76 (12);
Хмельницкая – 45 (43);
Черкасская – 62 (13);
Черновицкая – 58 (41);
Черниговская – 28 (0).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Минздрав пока не планирует вводить привилегии для вакцинированных от коронавируса. В МОЗ говорят, что сейчас лишь 7-8% населения привито двумя дозами – привилегии же возможны после 50%.
- В то же время в МОЗ предупреждают: более заразный штамм коронавируса дельта вытеснит остальные – необходимо вакцинироваться. Прививки от COVID-19 доступны всем желающим взрослым и в некоторых случаях детям старше 12 лет.
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