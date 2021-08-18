Коронавирус. В Украине под 1500 заболевших за сутки – динамика по Киеву и областям

За сутки 17 августа в Украине выявили 1447 заболевших COVID-19 (днем ранее – 890). Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 40 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 27), выздоровели 712 человек (433), были госпитализированы – 677 (379).

Сделано 60 654 теста на COVID-19 (47 429). Методом ПЦР – 27 053 (21 347), ИФА – 9171 (7655), экспресс-тестов – 24 430 (18 427).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 268 666 заболевших COVID-19: умерли 53 336 инфицированных, выздоровели – 2 198 220.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 181 диагноз COVID-19 в сутки (днем ранее – 127);

Винницкая область – 52 (7);

Волынская – 13 (6);

Днепропетровская – 93 (49);

Донецкая – 155 (16);

Житомирская – 38 (12);

Закарпатская – 17 (22);

Запорожская – 51 (74);

Ивано-Франковская – 23 (24);

Киевская – 54 (48);

Кировоградская – 8 (1);

Луганская – 65 (68);

Львовская – 35 (49);

Николаевская – 19 (16);

Одесская – 130 (111);

Полтавская – 44 (10);

Ровенская – 31 (21);

Сумская – 33 (28);

Тернопольская – 47 (6);

Харьковская – 89 (86);

Херсонская – 76 (12);

Хмельницкая – 45 (43);

Черкасская – 62 (13);

Черновицкая – 58 (41);

Черниговская – 28 (0).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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