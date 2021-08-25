UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В кино по COVID-паспорту: МОЗ анонсирует привилегии для вакцинированных в случае локдауна

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 15:14
В кино по COVID-паспорту: МОЗ анонсирует привилегии для вакцинированных в случае локдауна - Фото
Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)

В случае введения локдауна вакцинированные украинцы получат привилегии – например, смогут ходить в кинотеатры при наличии COVID-сертификата. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МОЗ подчеркнул, что в данном случае министерство говорит не о смягчении карантинных ограничений, а о том, что при необходимом уровне вакцинации определенные сферы экономики смогут работать даже в "красной" зоне.

К примеру, по его словам, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован, то его не станут закрывать, а вакцинированные украинцы смогут ходить в кино при наличии COVID-сертификата.

"И таких сфер много. Мы сегодня видим, что во Франции и Германии прорабатываются разные варианты. Нам будет проще – мы можем перенимать опыт стран Евросоюза и США и посмотреть, что срабатывает, а что не срабатывает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал министр.

Кроме того, как рассказал Ляшко, сейчас учебные заведения, в которых вакцинировались более 80% педагогов, могут участвовать в розыгрыше компьютерных классов и гарнитуры. Подобные акции, по словам министра, будут появляться постоянно.

Он также сообщил, что сегодня в Украине есть около 9 млн доз вакцины, которые уже можно использовать. Ляшко призвал вакцинироваться сейчас, в теплое время года, так как осенью семейные врачи будут больше загружены из-за увеличения случаев заражения ОРВИ.

  • 19 августа 2021-го Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия. Теперь украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
  • 21 августа в приложении Дия появились сертификаты о вакцинации. В приложении можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат.

Читайте также: В Украине изменились правила въезда для иностранцев: теперь достаточно одной дозы вакцины

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцинация кинотеатр коронавирус COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 