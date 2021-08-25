В кино по COVID-паспорту: МОЗ анонсирует привилегии для вакцинированных в случае локдауна

В случае введения локдауна вакцинированные украинцы получат привилегии – например, смогут ходить в кинотеатры при наличии COVID-сертификата. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Глава МОЗ подчеркнул, что в данном случае министерство говорит не о смягчении карантинных ограничений, а о том, что при необходимом уровне вакцинации определенные сферы экономики смогут работать даже в "красной" зоне.

К примеру, по его словам, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован, то его не станут закрывать, а вакцинированные украинцы смогут ходить в кино при наличии COVID-сертификата.

"И таких сфер много. Мы сегодня видим, что во Франции и Германии прорабатываются разные варианты. Нам будет проще – мы можем перенимать опыт стран Евросоюза и США и посмотреть, что срабатывает, а что не срабатывает, чтобы выбрать оптимальный вариант", – сказал министр.

Кроме того, как рассказал Ляшко, сейчас учебные заведения, в которых вакцинировались более 80% педагогов, могут участвовать в розыгрыше компьютерных классов и гарнитуры. Подобные акции, по словам министра, будут появляться постоянно.

Он также сообщил, что сегодня в Украине есть около 9 млн доз вакцины, которые уже можно использовать. Ляшко призвал вакцинироваться сейчас, в теплое время года, так как осенью семейные врачи будут больше загружены из-за увеличения случаев заражения ОРВИ.

19 августа 2021-го Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия. Теперь украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

21 августа в приложении Дия появились сертификаты о вакцинации. В приложении можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат.

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Оксана Житнюк

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