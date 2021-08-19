ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты
19.08.2021, 13:02
Фото: depositphotos.com
Европейский союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
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