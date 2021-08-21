В приложении Дия появились COVID-сертификаты
21.08.2021, 10:40
Иллюстративное фото - скриншот сайта Минцифры
В приложении Дия появились сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
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В приложении можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат.
Для получения услуги нужно обновить приложение. Чтобы получить электронный сертификат в Дия, необходимо в приложении нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат". После этого необходимо нажать "Сгенерировать сертификат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи Дия.Подпись.
Сертификаты действительны в течение 180 дней с момента получения. Эти сроки могут меняться в зависимости от страны посещения.
- 19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дия. Теперь украинские COVID-сертификаты соответствуют европейским. Украинцы смогут снова путешествовать в страны ЕС без ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
- Вчера, 20 августа, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление COVID-сертификатов в Дие в ближайшие дни.
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