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В приложении Дия появились COVID-сертификаты

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 10:40
В приложении Дия появились COVID-сертификаты - Фото
Иллюстративное фото - скриншот сайта Минцифры

В приложении Дия появились сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

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В приложении можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат.

Для получения услуги нужно обновить приложение. Чтобы получить электронный сертификат в Дия, необходимо в приложении нажать "Услуги" и выбрать "COVID-сертификат". После этого необходимо нажать "Сгенерировать сертификат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи Дия.Подпись.

Сертификаты действительны в течение 180 дней с момента получения. Эти сроки могут меняться в зависимости от страны посещения.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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вакцинация Дія коронавирус COVID-19 COVID-сертификат COVID-сертификаты
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