В Украине изменились правила въезда для иностранцев: теперь достаточно одной дозы вакцины

В Украине изменились правила въезда для иностранцев. Теперь самоизоляция не требуется для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, передает пресс-служба Госпогранслужбы.

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По новым правилам, утвержденным Кабмином 18 августа, иностранцы освобождаются от самоизоляции при наличии COVID-сертификата с подтверждением хотя бы одной прививки от коронавируса. При этом прививка должна быть сделана одним из препаратов, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ должен быть выдан уполномоченными органами, с которыми у Украины заключены международные договоры о взаимном признании COVID-сертификатов.

СПРАВКА. Сейчас ВОЗ одобрены для экстренного применения вакцины Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca / Oxford, COVISHIELD (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford), CoronaVac (Sinovac), Sinopharm, однодозная Janssen (Johnson and Johnson).

Помимо иностранцев, не подлежат самоизоляции и граждане, прибывшие из ОРДЛО и Крыма, имеющие документ о вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин.

В ГПСУ напомнили, что ранее въезжать в страну без самоизоляции после получения только одной дозы вакцины (неполного курса) могли только граждане Украины.

При этом точную дату вступления в силу новых правил пограничники пока не называют. Как уточнил в комментарии LIGA.net пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сейчас изменения обрабатываются и будут доведены до пограничных подразделений, а применяться на границе они начнут "в ближайшее время".

28 июля 2021-го Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса.

С 5 августа в Украине изменились правила пересечения границы. Для украинцев и иностранцев стала обязательна 10-дневная самоизоляция, а для тех, кто приехал из Индии и РФ – двухнедельная.

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Оксана Житнюк

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