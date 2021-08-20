UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 14:16
Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые - Фото
Вакцина AstraZeneca (фото - ЕРА)

Защита от коронавируса после Pfizer-BioNTech, хоть и эффективнее в первые месяцы после иммунизации, чем после Oxford-AstraZenecа, снижается быстрее, чем от "оксфордской" вакцины. Об этом со ссылкой на данные исследования из Британии пишет Financial Times. Издание подчеркивает, что авторы работы из Оксфорда "не участвовали в создании вакцины AstraZeneca".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исследование показало, что эффективность биопрепарата Pfizer против COVID-19 с симптомами спустя четыре месяца снизилась почти вдвое, чем была на вторую неделю после второй дозы.

То есть, после этого времени она стала примерно такой же, как у AstraZeneca, поскольку защита, обеспечиваемая последней, практически не изменилась за тот же период.

Инфографика ниже — Financial Times:

Нажмите на инфографику выше, чтобы увеличить ее

Профессор иммунологии вакцин в Оксфордском институте Дженнера Томас Ханке предположил, что прививка AstraZeneca генерирует более длительный иммунитет, потому что S-белок коронавируса, который производится в организме под ее воздействием, "остается на более длительное время, способствуя усилению иммунного ответа".

По его словам, когда вы доставляете мРНК, как вакцина Pfizer, то доставляете определенное количество этих молекул, которые в конечном итоге выводятся из организма. Но при доставке аденовируса, как это делает AstraZeneca, вы доставляете шаблон, по которому затем продолжают продуцироваться эти мРНК, которые затем производят S-белок.

Читайте также: Разработчик вакцины Oxford-AstraZeneca: Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможен

Недавно компания Pfizer заявила, что потребуется третья инъекция через восемь-десять месяцев после второй дозы. Израиль дает третью дозу уже тем, кому 40 лет и больше, а США начнут давать бустеры с сентября.

Между тем, член объединенного комитета Британии по вакцинации и иммунизации Адам Финн сказал, что "нет четких доказательств" необходимости ревакцинации, и призвал к осторожности, особенно когда у компаний могут быть "сильные финансовые стимулы предлагать усиление иммунитета".

По словам Натали Дин, профессора биостатистики в Университете Эмори, ситуация с появлением дельта-штамма изменилась, и сейчас человечество вернулось "к более скромной – но все же важной – цели: предотвратить тяжелые заболевания, госпитализации и смертельные случаи", а не заражения.

  • Moderna vs Pfizer: первое сравнение эффективности против дельты.
  • CoronaVac vs Pfizer: медики сравнили частоту нейропатии лицевого нерва после вакцинации.
  • AstraZeneca vs Pfizer: какая сила Т-клеточной реакции организма после одной дозы вакцин.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исследование вакцинация медицина вакцина прививка Дельта эффективность пандемия Pfizer коронавирус Moderna AstraZeneca Pfizer-BioNTech Oxford-AstraZeneca Comirnaty Spikevax Vaxzevria
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 