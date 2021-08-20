Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые

Защита от коронавируса после Pfizer-BioNTech, хоть и эффективнее в первые месяцы после иммунизации, чем после Oxford-AstraZenecа, снижается быстрее, чем от "оксфордской" вакцины. Об этом со ссылкой на данные исследования из Британии пишет Financial Times. Издание подчеркивает, что авторы работы из Оксфорда "не участвовали в создании вакцины AstraZeneca".

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Исследование показало, что эффективность биопрепарата Pfizer против COVID-19 с симптомами спустя четыре месяца снизилась почти вдвое, чем была на вторую неделю после второй дозы.

То есть, после этого времени она стала примерно такой же, как у AstraZeneca, поскольку защита, обеспечиваемая последней, практически не изменилась за тот же период.

Инфографика ниже — Financial Times:

Профессор иммунологии вакцин в Оксфордском институте Дженнера Томас Ханке предположил, что прививка AstraZeneca генерирует более длительный иммунитет, потому что S-белок коронавируса, который производится в организме под ее воздействием, "остается на более длительное время, способствуя усилению иммунного ответа".

По его словам, когда вы доставляете мРНК, как вакцина Pfizer, то доставляете определенное количество этих молекул, которые в конечном итоге выводятся из организма. Но при доставке аденовируса, как это делает AstraZeneca, вы доставляете шаблон, по которому затем продолжают продуцироваться эти мРНК, которые затем производят S-белок.

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Недавно компания Pfizer заявила, что потребуется третья инъекция через восемь-десять месяцев после второй дозы. Израиль дает третью дозу уже тем, кому 40 лет и больше, а США начнут давать бустеры с сентября.

Между тем, член объединенного комитета Британии по вакцинации и иммунизации Адам Финн сказал, что "нет четких доказательств" необходимости ревакцинации, и призвал к осторожности, особенно когда у компаний могут быть "сильные финансовые стимулы предлагать усиление иммунитета".

По словам Натали Дин, профессора биостатистики в Университете Эмори, ситуация с появлением дельта-штамма изменилась, и сейчас человечество вернулось "к более скромной – но все же важной – цели: предотвратить тяжелые заболевания, госпитализации и смертельные случаи", а не заражения.

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Евгений Пилипенко

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