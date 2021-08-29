Коронавирус. США передали Украине новую партию вакцины Pfizer

США передали Украине почти 190 000 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, правительство США предоставило 188 370 доз вакцины Pfizer и растворов для ее разведения через глобальную инициативу COVAX.

СПРАВКА. В рамках глобальной инициативы COVAX более богатые страны бсеплатно предоставляют вакцины от коронавируса другим государствам.

Доставку вакцины Pfizer в Украину организовал ЮНИСЕФ. Хранением и логистикой занимается Агентство США по международному развитию USAID.

В Минздраве отмечают, что поставки вакцин в рамках COVAX будет продолжаться. В ведомстве ожидают, что до конца года Украина получит достаточное количество вакцин, чтобы привить от коронавируса 20% населения.

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Марк Сировой

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