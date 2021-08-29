Коронавирус. США передали Украине новую партию вакцины Pfizer
США передали Украине почти 190 000 доз вакцины от коронавируса Comirnaty, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Как отмечается, правительство США предоставило 188 370 доз вакцины Pfizer и растворов для ее разведения через глобальную инициативу COVAX.
Доставку вакцины Pfizer в Украину организовал ЮНИСЕФ. Хранением и логистикой занимается Агентство США по международному развитию USAID.
В Минздраве отмечают, что поставки вакцин в рамках COVAX будет продолжаться. В ведомстве ожидают, что до конца года Украина получит достаточное количество вакцин, чтобы привить от коронавируса 20% населения.
- 17 мая президент США Джо Байден сообщил, что США поделятся с другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса. 3 июня посольство США в Киеве заявило, что Украина получит прививки одной из первых.
- В июле США передали Украине 2 млн доз вакцины Moderna через инициативу COVAX. По состоянию на 26 августа в Украине вакцина Moderna осталась лишь для второй дозы. В сентябре она не приедет.
- По данным Минздрава, Украина через COVAX уже получила 4 325 910 доз вакцины от компаний Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca / Oxford.
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