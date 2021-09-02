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Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer: что выяснили о мРНК-вакцинах в Бельгии

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 09:37
Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer: что выяснили о мРНК-вакцинах в Бельгии - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

После полной вакцинации препаратом Moderna (Spikevax) организм вырабатывает более чем в два раза больше антител против коронавируса, чем после Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые, которые напрямую сравнивали гуморальный иммунный ответ на прививки от COVID-19.

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В исследовании участвовали 1647 медиков: 688 человек были привиты "модерной" (средний возраст 43,2 года; 76,7% женщин; 21,8% ранее были инфицированы) и 959 – "пфайзером" (44,7 года; 84,9% и 13,2% соответственно).

Среднегеометрический титр антител у первых был 3836 единиц/мл по сравнению с 1444 у людей с "пфайзером". При этом ранее инфицированные были с куда более высокими титрами – 9461, чем не заражавшиеся до вакцинации – 1613.

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В обеих группах у вакцинированных "модерной" были более высокие титры по сравнению с "пфайзером": ранее неинфицированные – 2881 vs 1108, ранее инфицированные – 10 708 vs 8174.

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Авторы отметили, что уровни антител отрицательно коррелировали с возрастом у ранее неинфицированных, и были самыми высокими среди участников до 35 лет.

Во всех возрастах ранее неинфицированные, привитые "модерной", имели более высокие титры по сравнению с привитыми "пфайзером".

ВАЖНО. Антитела – только один из важных компонентов иммунного ответа наряду с клеточным. Авторы не проверяли, как различия в титрах влияют на эффективность защиты, и также не проверяли уровни конкретно нейтрализующих вирус антител – только суммарные (то есть, нейтрализующие + связывающие). Бельгийцы подчеркивают: неясно, как такие различия между вакцинами отражаются на их эффективности, и исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови.

Ученые полагают, что разницу можно объяснить более высоким содержанием иммуногена – мРНК – в дозе "модерны" по сравнению с "пфайзером", а также более длительным интервалом между дозами (четыре недели против трех).

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Евгений Пилипенко
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