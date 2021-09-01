UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Третья доза. Ляшко обсудил с коллегой из США вакцинацию от ковида дополнительным уколом

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 15:22
Третья доза. Ляшко обсудил с коллегой из США вакцинацию от ковида дополнительным уколом - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава Минздрава Виктор Ляшко обсудил в Вашингтоне с американским коллегой Ксавье Бесеррой вакцинацию граждан от коронавируса третьей (бустерной/усиливающей) дозой. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Помимо этого, министры обсудили вакцинацию подростков от СOVID-19 и подходы к проведению вакцинальной кампании.

Ключевым вопросом на встрече, однако, было продолжение сотрудничества по Глобальной повестке дня по безопасности здоровья (Global Health Security Agenda).

"Это сотрудничество направлено на предотвращение распространения и раннее выявление инфекционных болезней, а также на формирование адекватного ответа медицинской системы на биологические угрозы", – объяснил глава Минздрава.

Читайте также: Риск попасть в больницу, реанимацию и на ИВЛ с ковидом у привитых и непривитых: данные CDC

Ляшко добавил, что американские эксперты помогут в написании стратегического плана развития системы здравоохранения Украины до 2030 года.

Также, пишет глава Минздрава, на встрече "определили видение развития сотрудничества" с Нацинститутом здоровья (NIH), Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC) и Управлением по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"В рамках развития врачебного самоуправления в Украине обсудили возможность начать сотрудничество с AMA (American Medical Association) и APHA (American Public Health Association)", – подытожил Ляшко встречу с коллегой из США.

Читайте также: Встреча Зеленского и Байдена станет поворотным моментом для Украины и США – Белый дом

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко минздрав вакцинация медицина вакцина прививка здравоохранение подростки fda коронавирус COVID-19 CDC бустер третья доза
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 