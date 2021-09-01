Третья доза. Ляшко обсудил с коллегой из США вакцинацию от ковида дополнительным уколом
Глава Минздрава Виктор Ляшко обсудил в Вашингтоне с американским коллегой Ксавье Бесеррой вакцинацию граждан от коронавируса третьей (бустерной/усиливающей) дозой. Об этом он сообщил в Facebook.
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Помимо этого, министры обсудили вакцинацию подростков от СOVID-19 и подходы к проведению вакцинальной кампании.
Ключевым вопросом на встрече, однако, было продолжение сотрудничества по Глобальной повестке дня по безопасности здоровья (Global Health Security Agenda).
"Это сотрудничество направлено на предотвращение распространения и раннее выявление инфекционных болезней, а также на формирование адекватного ответа медицинской системы на биологические угрозы", – объяснил глава Минздрава.
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Ляшко добавил, что американские эксперты помогут в написании стратегического плана развития системы здравоохранения Украины до 2030 года.
Также, пишет глава Минздрава, на встрече "определили видение развития сотрудничества" с Нацинститутом здоровья (NIH), Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC) и Управлением по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
"В рамках развития врачебного самоуправления в Украине обсудили возможность начать сотрудничество с AMA (American Medical Association) и APHA (American Public Health Association)", – подытожил Ляшко встречу с коллегой из США.
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
- Третья доза пока не нужна, отдайте запасы бедным странам, также говорил в августе создатель вакцины AstraZeneca.
- ООН предостерегает: и родителей, и учителей надо быстрее вакцинировать от ковида, чтобы не закрывать школы.
- Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые.
- Во время визита Зеленского в Вашингтон Украина и США договорились также сообща защищать Землю от угроз из космоса.
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