Третья доза. Ляшко обсудил с коллегой из США вакцинацию от ковида дополнительным уколом

Глава Минздрава Виктор Ляшко обсудил в Вашингтоне с американским коллегой Ксавье Бесеррой вакцинацию граждан от коронавируса третьей (бустерной/усиливающей) дозой. Об этом он сообщил в Facebook.

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Помимо этого, министры обсудили вакцинацию подростков от СOVID-19 и подходы к проведению вакцинальной кампании.

Ключевым вопросом на встрече, однако, было продолжение сотрудничества по Глобальной повестке дня по безопасности здоровья (Global Health Security Agenda).

"Это сотрудничество направлено на предотвращение распространения и раннее выявление инфекционных болезней, а также на формирование адекватного ответа медицинской системы на биологические угрозы", – объяснил глава Минздрава.

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Ляшко добавил, что американские эксперты помогут в написании стратегического плана развития системы здравоохранения Украины до 2030 года.

Также, пишет глава Минздрава, на встрече "определили видение развития сотрудничества" с Нацинститутом здоровья (NIH), Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC) и Управлением по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

"В рамках развития врачебного самоуправления в Украине обсудили возможность начать сотрудничество с AMA (American Medical Association) и APHA (American Public Health Association)", – подытожил Ляшко встречу с коллегой из США.

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Евгений Пилипенко

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