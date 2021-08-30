ВОЗ изменила свое мнение о третьей дозе вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей. Буквально месяц назад в ВОЗ рекомендовали отказаться от третьей дозы, отдав излишки вакцины бедным странам, сообщает The Guardian.

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"Третья доза вакцины – это не роскошь, которую забирают у человека, все еще ожидающего свою первую дозу. По сути, это способ обезопасить самых уязвимых", – заявил Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ.

В начале этого месяца организация заявляла, что имеющиеся данные не указывают на необходимость ревакцинации. ВОЗ предупредила, что вакцинация уже полностью вакцинированных людей только усилит неравенство между богатыми и бедными странами .

По словам Клюге, более 30 европейских стран на прошлой неделе сообщили о росте заболеваемости Covid-19 на 10% и более в течение 14 дней. При этом известно, что в некоторых из них охват населения вакцинацией остается на низком уровне.

Сочетание высоких показателей инфицирования и относительно низкого охвата вакцинацией "вызывает глубокое беспокойство", сказал Клюге, добавив, что в некоторых странах наблюдается рост госпитализаций, а смертность во всем регионе на прошлой неделе выросла на 11%.

Правительства некоторых стран, например Израиля, США и Великобритании, одобрили ревакцинацию третьей дозой. В Израиле начали вводить третью дозу жителям старше 60 лет.

11 августа руководитель вакцинной группы Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что "бустерные" прививки от коронавируса пока не нужны; вместо того, чтобы раздавать всем по третьей дозе, запасы биопрепаратов нужно отдать невакцинированным или слабо вакцинированным странам.

Минздрав Украины предполагает проводить дополнительную вакцинацию от коронавируса через год после основного курса.







Вадим Ребрина

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