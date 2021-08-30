ВОЗ изменила свое мнение о третьей дозе вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей. Буквально месяц назад в ВОЗ рекомендовали отказаться от третьей дозы, отдав излишки вакцины бедным странам, сообщает The Guardian.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Третья доза вакцины – это не роскошь, которую забирают у человека, все еще ожидающего свою первую дозу. По сути, это способ обезопасить самых уязвимых", – заявил Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ.
В начале этого месяца организация заявляла, что имеющиеся данные не указывают на необходимость ревакцинации. ВОЗ предупредила, что вакцинация уже полностью вакцинированных людей только усилит неравенство между богатыми и бедными странами .
По словам Клюге, более 30 европейских стран на прошлой неделе сообщили о росте заболеваемости Covid-19 на 10% и более в течение 14 дней. При этом известно, что в некоторых из них охват населения вакцинацией остается на низком уровне.
Сочетание высоких показателей инфицирования и относительно низкого охвата вакцинацией "вызывает глубокое беспокойство", сказал Клюге, добавив, что в некоторых странах наблюдается рост госпитализаций, а смертность во всем регионе на прошлой неделе выросла на 11%.
- Правительства некоторых стран, например Израиля, США и Великобритании, одобрили ревакцинацию третьей дозой. В Израиле начали вводить третью дозу жителям старше 60 лет.
- 11 августа руководитель вакцинной группы Оксфордского университета Эндрю Поллард заявил, что "бустерные" прививки от коронавируса пока не нужны; вместо того, чтобы раздавать всем по третьей дозе, запасы биопрепаратов нужно отдать невакцинированным или слабо вакцинированным странам.
- Минздрав Украины предполагает проводить дополнительную вакцинацию от коронавируса через год после основного курса.
Комментарии