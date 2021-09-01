Украина и США договорились сообща защищать Землю от угроз из космоса: о чем речь
Украинский Госкосмос и Минобороны США договорились обмениваться информацией для защиты от космического мусора и уменьшения рисков столкновений на орбите, в частности будущих космических аппаратов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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Речь идет об оперативном обмене данными в аварийных ситуациях, которые могут возникнуть с аппаратами во время их вывода на орбиту, сведения оттуда, вхождения в атмосферу, утилизации и тому подобное.
Со стороны Украины меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности подписал глава ГКАУ Владимир Тафтай, со стороны США – директор по стратегии, планированию и политике Космического командования США Майкл Бернакки-младший.
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Предполагается, что Украина будет получать данные из США по запросу – для нужд Системы контроля и анализа космической обстановки (СКАКО).
Вице-премьер Олег Уруский назвал подписание меморандума "очередным толчком украинско-американского сотрудничества в космической сфере".
- 31 августа президент Владимир Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться (или уже присоединилась) Украина. Глава NASA согласился посетить Украину.
- Сегодня в Белом доме состоится встреча президента с американским коллегой Джо Байденом.
- Также сегодня стало известно, что комиссия по стратегическому партнерству Украины и США возобновит работу.
- В планах у Госкосмоса на пять лет – украинский космодром и семь спутников за 15 млрд грн.
- Вчера американский бизнесмен-миллиардер Маск посоветовал главе Роскосмоса Рогозину перестать переносить на него свои подозрения и навязчивые идеи: что сказал.
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