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Украина и США договорились сообща защищать Землю от угроз из космоса: о чем речь

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 14:26
Украина и США договорились сообща защищать Землю от угроз из космоса: о чем речь - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

Украинский Госкосмос и Минобороны США договорились обмениваться информацией для защиты от космического мусора и уменьшения рисков столкновений на орбите, в частности будущих космических аппаратов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Речь идет об оперативном обмене данными в аварийных ситуациях, которые могут возникнуть с аппаратами во время их вывода на орбиту, сведения оттуда, вхождения в атмосферу, утилизации и тому подобное.

Со стороны Украины меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности подписал глава ГКАУ Владимир Тафтай, со стороны США – директор по стратегии, планированию и политике Космического командования США Майкл Бернакки-младший.

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Предполагается, что Украина будет получать данные из США по запросу – для нужд Системы контроля и анализа космической обстановки (СКАКО).

Вице-премьер Олег Уруский назвал подписание меморандума "очередным толчком украинско-американского сотрудничества в космической сфере".

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Евгений Пилипенко
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